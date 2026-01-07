"Чтоб чужие боялись": Трамп готовит новую операцию

Пока весь мир приходит в себя после похищения Мадуро, в Вашингтоне, судя по всему, готовятся к новым шагам, призванным "сделать Америку снова великой". И теперь она, вероятно, буквально станет больше.

Сперва Кэти Миллер, жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера , разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии , окрашенной в цвета американского флага, с подписью: "Скоро". Вскоре и ее супруг выступил с аналогичным заявлением. А затем и сам Трамп отметил, что территория острова вполне может пригодиться США — для обороны.

Американский военный объект там есть и так — база космических сил Питуффик работает с середины прошлого века и обеспечивает функционирование системы противоракетной обороны США. Для Трампа, мечтающего накрыть американскую территорию "Золотым куполом", — место крайне важное.

Однако базе ничего не угрожает. А вот то, что остров богат редкоземельными металлами, углеводородами и ураном, — вполне себе повод для нынешнего американского президента взять ее под контроль. Особенно с учетом того, что добыча последнего запрещена датскими властями, которые пока еще управляют островом.

Но куда интереснее не вновь оживший интерес Вашингтона к новым территориям, а реакция его партнеров.

В случае с Венесуэлой европейцы ожидаемо не посмели возразить патрону, отметив, что " ЕС неоднократно заявлял, что Николас Мадуро не обладает легитимностью демократически избранного президента, и выступал за мирный переход к демократии в стране с уважением к ее суверенитету". Конечно, это было приправлено дежурными призывами к сдержанности и деэскалации, но будем честны: эти слова не стоят бумаги, на которой написаны, потому что влияние и субъектность ЕС в Латинской Америке крайне ограничены.

Теперь же речь зашла о самих европейцах. И позиция тамошних политиков в гренландском вопросе вызывает насмешки у их собственной прессы. The Times поиздевалась над британским премьером, выкатив статью под заголовком " Кир Стармер : Мы определенно, наверное, стоим за Данию — ну, вроде как".

Затем европейские лидеры выпустили совместное заявление, в котором уже было больше уверенности. Скрепя сердце они сумели выдавить из себя следующее: "Гренландия принадлежит своему народу, а решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, должны принимать только Дания и Гренландия, и только они".

Польский премьер Дональд Туск пошел еще дальше, заявив, что претензии США на Гренландию угрожают всему Североатлантическому альянсу: "Ни один член НАТО не должен нападать или угрожать другому члену Североатлантического союза. Иначе НАТО потеряла бы смысл. Нам очень важно, чтобы все возможные споры или дискуссии решались в диалоге".

Вот только для Дональда Трампа этот военный блок особой ценности не представляет. Он об этом открыто говорит при каждом удобном случае. Более того, такое отношение зафиксировано даже в Стратегии национальной безопасности. Нынешний хозяин Белого дома воспринимает НАТО как бремя, которое США слишком долго несли в одиночку. Избавиться от него — само по себе за счастье. А если при этом можно получить Гренландию — так в чем вопрос?

Трамп убежден, что Европа слишком долго жировала за счет того, что ее безопасность обеспечивали Соединенные Штаты. Самим американцам это приносило лишь вред: попытки обеспечить сомнительные политические выгоды (под прикрытием защиты демократии, вестимо) слишком дорого обходились Вашингтону.

Это не значит, что он планирует отказаться от защиты американских интересов. Напротив, их он ставит на первое место. И, судя по тому, что мы видели в Венесуэле, считаться с "международным правом" особо не намерен.