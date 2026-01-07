Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области запретили корпоративы больше десяти человек - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 07.01.2026 (обновлено: 20:24 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/terror-2066789443.html
В Херсонской области запретили корпоративы больше десяти человек
В Херсонской области запретили корпоративы больше десяти человек - РИА Новости, 07.01.2026
В Херсонской области запретили корпоративы больше десяти человек
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо своим указом запретил проведение корпоративов численностью более 10 человек в заведениях общепита в регионе из-за... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T19:58:00+03:00
2026-01-07T20:24:00+03:00
происшествия
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20260107/dnepropetrovsk-2066791507.html
херсонская область
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Херсонской области запретили корпоративы больше десяти человек

В Херсонской области запретили корпоративы более 10 человек из-за терругрозы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо своим указом запретил проведение корпоративов численностью более 10 человек в заведениях общепита в регионе из-за террористической угрозы.
Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Заведено дело о теракте. Третье и четвертое января были объявлены днями траура в регионе.
"В целях обеспечения безопасности жителей Херсонской области в условиях действия военного положения и сохраняющейся террористической угрозы мною подписан указ. В соответствии с ним запрещается проведение организованных праздничных мероприятий (корпоративов) в заведениях общественного питания численностью более 10 человек" , - написал Сальдо в канале на платформе Мах.
Он назвал это вынужденной, но необходимой мерой для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции. Указ вступает в силу немедленно, отметил губернатор.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Днепропетровске прогремел взрыв
Вчера, 20:09
 
ПроисшествияХерсонская областьЧерное мореРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала