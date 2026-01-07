В Херсонской области запретили корпоративы больше десяти человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо своим указом запретил проведение корпоративов численностью более 10 человек в заведениях общепита в регионе из-за террористической угрозы.
Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находятся 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Заведено дело о теракте. Третье и четвертое января были объявлены днями траура в регионе.
"В целях обеспечения безопасности жителей Херсонской области в условиях действия военного положения и сохраняющейся террористической угрозы мною подписан указ. В соответствии с ним запрещается проведение организованных праздничных мероприятий (корпоративов) в заведениях общественного питания численностью более 10 человек" , - написал Сальдо в канале на платформе Мах.
Он назвал это вынужденной, но необходимой мерой для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции. Указ вступает в силу немедленно, отметил губернатор.
