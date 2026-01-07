Рейтинг@Mail.ru
"Это все изменит". Техногиганты предсказали мировую катастрофу
08:00 07.01.2026
"Это все изменит". Техногиганты предсказали мировую катастрофу
"Это все изменит". Техногиганты предсказали мировую катастрофу
Сыцко: Взрыв ИИ-пузыря сократит рост ВВП США на 90%

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотипы DeepSeek и ChatGPT
Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Логотипы DeepSeek и ChatGPT
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Михаил Катков. В прошлом году резко подорожали комплектующие компьютерной техники. По словам участников рынка, цены продолжат расти как минимум весь 2026-й, поскольку компании заинтересованы не в рядовых потребителях, а в создателях огромных дата-центров, необходимых для развития искусственного интеллекта. К чему это приведет — в материале РИА Новости.

Все плохо

Осенью производители чипов памяти стали жаловаться, что не справляются с возросшим спросом корпораций, занимающихся развитием ИИ. Поэтому решили сократить активность на потребительском рынке и сфокусироваться исключительно на центрах обработки данных (ЦОД).
© Фото : Envato Elements
ЦОД
ЦОД - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Envato Elements
ЦОД
Это немедленно привело к взрывному росту цен практически на весь перечень высоких технологий. Представитель компании Kingston Кэмерон Крэндалл заявил, что стоимость чипов памяти будет расти весь 2026-й. При этом в 2025-м они подорожали на 246%, в том числе — на 70% с конца октября. Крэндалл признался, что за 29 лет работы ни разу с таким не сталкивался.
Уже в декабре ситуация стала абсурдной. Так, две планки оперативной памяти последнего поколения общим объемом 32 гигабайта в Москве можно было купить минимум за 43 тысячи рублей. И это только один из компонентов, необходимых для работы современного персонального компьютера. В то же время игровая приставка PlayStation 5, выпущенная до дефицита и полностью готовая к запуску, стоила в среднем 50 тысяч.
Ожидается, что дефицит карт памяти на потребительском рынке приведет к удорожанию всех видов компьютерной техники, включая ПК, ноутбуки, планшеты и смартфоны. К примеру, компания Counterpoint Research полагает, что в 2026-м себестоимость смартфонов вырастет на 25%. Соответственно, цена для потребителей увеличится еще больше. Особенно сильно пострадают бюджетные модели — там уже не на чем экономить. В свою очередь, аналитическое агентство IDC пришло к выводу, что цены на ПК вырастут на 15-20%. При этом эксперты не исключают, что в реальности все может оказаться еще хуже, если ситуация с картами памяти не стабилизируется.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Покупатели в магазине электроники Sony
Покупатели в магазине электроники Sony - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Покупатели в магазине электроники Sony
Эксперт в области IT-технологий Евгений Парфенов утверждает, что на самом деле рынок готовился к дефициту еще несколько лет назад, только тогда переживали из-за возможной нехватки транзисторов.
"Массовое строительство дата-центров, вызванное бурным развитием ИИ, столкнулось с нехваткой практически всего, включая воду и электричество. Повышение цен на память— только часть общей картины. Причем компании не торопятся наращивать производство, так как переживают, что инвестиции в ИИ могут сформировать пузырь, который рано или поздно лопнет, и они не отобьют вложения", — объясняет Парфенов.
26 декабря 2025, 08:00
"Как было — не будет". США напугали союзников переделом мира
"Как было — не будет". США напугали союзников переделом мира
26 декабря 2025, 08:00

Большой взрыв

В ноябре Bank of America (BofA) провел опрос среди более чем 200 управляющих активами на 500 миллиардов долларов, чтобы узнать их отношение к стремительному развитию ИИ. Половина респондентов заявили, что в 2026-м главной угрозой для человечества будет так называемый пузырь, который надувается в этой сфере. В Международном валютном фонде тоже предупредили, что инвесторы могут не получить от ИИ ожидаемой прибыли. В результате мир погрузится в экономический кризис, сравнимый с крахом доткомов в 2000-2001 годах. О рисках говорят глава OpenAI Сэм Альтман, гендиректор Meta* Марк Цукерберг, руководитель Google Сундар Пичаи — лидеры в сфере развития ИИ.
© AP Photo / Mark Lennihan
Женщина возле офиса Google в Нью-Йорке, США
Женщина проходит мимо офиса Google в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Женщина возле офиса Google в Нью-Йорке, США
Напомним, на рубеже веков мировой рынок переживал эйфорию от внедрения новой технологии — интернета. Продвигающие ее компании обещали не только решить проблемы с доступом к информации и коммуникациям, но и привести к росту производительности труда, созданию новых рынков сбыта и так далее. Инвесторы посчитали, что интернет значительно упростит и удешевит многие бизнес-процессы, включая трансграничные денежные переводы.
В результате на фондовый рынок США стали выходить компании без выручки, внятной бизнес-модели и даже готового продукта. Благодаря агрессивному маркетингу они получали высокие оценки аналитиков и привлекали огромные инвестиции. С июня 1999-го по март 2000-го индекс NASDAQ 100 вырос на 130% — до 4800 пунктов. Акции многих интернет-компаний оказались перегреты. Прибыльность дотком-пузыря была всего 14%, но инвесторы все равно верили в обещанный потенциал.
© РИА Новости / Джина Мун
Здание американской биржи NASDAQ в Нью-Йорке
Здание американской биржи NASDAQ в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в медиабанк
Здание американской биржи NASDAQ в Нью-Йорке
Между тем развитие интернета требовало значительных вложений в инфраструктуру. На оптоволокно, дата-центры и сетевые мощности было потрачено свыше 500 миллиардов долларов. Когда выяснилось, что реальный спрос на использование новой технологии не соответствует ожиданиям, индекс NASDAQ 100 обвалился на 80 процентов за два года, а сектор телекоммуникаций — на 90. Кроме того, в 2000-м ВВП США сократился на 2,2%.
19 декабря 2025, 18:25
"Это не навсегда". Путин предсказал будущее России
"Это не навсегда". Путин предсказал будущее России
19 декабря 2025, 18:25

Конец игры

Директор по информационным технологиям БКС Банка Дмитрий Сыцко считает, что об ИИ-пузыре сегодня уместнее рассуждать не в терминах "есть или нет", а говорить о нем как о развилке, на которой оказалась технология. При этом он согласен, что над мировой экономикой нависла серьезная опасность.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудник дата-центра IT-парка в Казани
Сотрудник дата-центра IT-парка в Казани - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудник дата-центра IT-парка в Казани
"Масштабы инвестиций действительно тревожат. По оценкам Gartner, мировые расходы на искусственный интеллект выросли с примерно 70 миллиардов долларов в 2022-м до 1,5 триллиона в 2025-м — почти в 22 раза за очень короткий период. Причем основная масса денег концентрируется в семи крупнейших американских технологических компаниях. На этом фоне все заметнее расхождение между рыночной капитализацией и прибылью: соотношение уже приблизилось к 41, а во времена пузыря доткомов доходило до 43. Исторические параллели здесь напрашиваются сами собой и заставляют инвесторов нервничать. Взрыв пузыря может сократить рост ВВП США на 90%. Но, как и после кризиса доткомов, технологии в итоге начнут работать не на популярность, а на реальную эффективность", — предупреждает Сыцко.
С точки зрения Парфенова, скорее всего, все закончится не взрывом ИИ-пузыря, а монополизацией рынка.
© AP Photo / Michael Dwyer
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Michael Dwyer
Логотип OpenAI на экране мобильного телефона
"Чтобы отбить вложения, ведущие игроки создадут непреодолимые барьеры для входа в бизнес новых предпринимателей, а затем начнут повышать цены на услуги. Для этого надо стать безальтернативным поставщиком или усложнить переход клиента к конкуренту, обеспечив, например, зависимость от накопленного опыта прошлых взаимодействий, как это сделали социальные сети. В этой гонке победитель получает все, а отстающий — ничего", — подчеркивает Парфенов.
Он обращает внимание, что США и Китай уже вступили в гонку за технологическое первенство в сфере ИИ. Впрочем, чем бы ни кончилась их борьба, как и в случае с распространением интернета, человечество войдет в новую технологическую эру, где любой желающий сможет получить решение собственной проблемы, не покупая его у профессионалов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
