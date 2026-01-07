Рейтинг@Mail.ru
23:30 07.01.2026 (обновлено: 23:40 07.01.2026)
ООН на фоне захвата США "Маринеры" призывает к соблюдению права
в мире
сша
россия
северная атлантика
стефан дюжаррик
нато
оон
в мире, сша, россия, северная атлантика, стефан дюжаррик, нато, оон
В мире, США, Россия, Северная Атлантика, Стефан Дюжаррик, НАТО, ООН
© Фото : U.S. European Command/XФото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
© Фото : U.S. European Command/X
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
ООН, 7 янв - РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в свете захвата США танкера "Маринера" призвал к соблюдению международного права, отметив важность недопущения эскалации.
Ранее в среду Европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали в Северной Атлантике российский нефтетанкер "Маринера" за нарушение американского санкционного режима. Минтранс РФ подчеркнул, что высадка военных США на судно "Маринера" в открытом море противоречит нормам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
"Разумеется, на данном этапе мы осведомлены о ситуации. У нас нет достаточной информации, чтобы сказать что-либо сверх нашей заявленной позиции по этим вопросам, которая заключается в том, что все правоохранительные действия в океанах и морях должны предприниматься в соответствии с применимым международным правом, чтобы обеспечить безопасность и защищённость судоходства в открытом море; и что мы хотели бы видеть недопущение какой-либо дальнейшей эскалации", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
В ответ на вопрос РИА Новости он уточнил, что ни РФ, ни США не обращались в ООН по данному вопросу.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, комментируя задержания танкеров, заявила, что США продолжат проводить политику в своих интересах, несмотря на хорошие личные отношения президента Дональда Трампа с лидерами России и Китая.
"Он много раз беседовал с ними с тех пор, как вступил в должность около года назад, и, как вы знаете, я считаю, что эти личные отношения будут продолжаться. Но что касается президента и Соединённых Штатов, он будет проводить политику, которая наилучшим образом отвечает интересам Америки. И в контексте задержаний этих судов это означает исполнение эмбарго в отношении всех судов "теневого флота", которые незаконно перевозят нефть, — будет допускаться только та торговля, которую Соединённые Штаты считают легитимной", - сказала Левитт в ходе брифинга на площадке Белого дома.
По словам чиновницы, "такова политика нынешней администрации, и президент Трамп не боится ее реализовывать".
МИД РФ заявил, что отслеживает сообщения о высадке военных США на шедшее под российским флагом судно "Маринера" в Северной Атлантике и с учетом информации о россиянах среди членов его экипажа требует от Соединенных Штатов достойного обращаться с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину.
Во вторник МИД РФ сообщал РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД РФ.
В миреСШАРоссияСеверная АтлантикаСтефан ДюжаррикНАТОООН
 
 
