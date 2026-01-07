МИД прокомментировал задержание американскими военными танкера "Маринера"

«

"С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", — сообщили РИА Новости в ведомстве.