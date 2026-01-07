https://ria.ru/20260107/tanker-2066783807.html
МИД прокомментировал задержание американскими военными танкера "Маринера"
МИД прокомментировал задержание американскими военными танкера "Маринера"
МИД призвал Вашингтон не мешать возвращению россиян с захваченного в Северной Атлантике танкера "Маринера" на Родину. РИА Новости, 07.01.2026
МИД сообщил о россиянах на борту захваченного США нефтяного танкера
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. МИД призвал Вашингтон не мешать возвращению россиян с захваченного в Северной Атлантике танкера "Маринера" на Родину.
«
"С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", — сообщили РИА Новости в ведомстве.
В министерстве добавили, что внимательно следят за ситуацией.
ВМС США высадились на борт судна сегодня в 15:00 мск, связь с ним была утеряна. Танкер получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.
В Минтрансе России указали на то, что американские военные нарушили Конвенцию ООН по морскому праву, захватив "Маринеру" в открытом море.
Накануне в МИД сообщили, что российский танкер находится в международных водах Северной Атлантики
в полном соответствии с нормами международного морского права. Там также отметили немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к судну.