США нарушили конвенцию ООН, высадившись на "Маринеру", заявил Минтранс

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Американские военные нарушили конвенцию ООН при задержании танкера "Маринера" в Северной Атлантике, сообщил Минтранс России.
"В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства, никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", — говорится в публикации.
© RT на русском/TelegramНа борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
В ведомстве добавили, что высадка ВМС США произошла сегодня в 15:00 мск, связь с судном была утеряна. Танкер получил временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.
Накануне в МИД сообщили, что Москва с тревогой следит за ситуацией вокруг российского судна. Ведомство подчеркнуло, что танкер находится в международных водах Северной Атлантики в полном соответствии с нормами международного морского права. Там также отметили немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к судну.
