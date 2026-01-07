США нарушили конвенцию ООН, высадившись на "Маринеру", заявил Минтранс

«

"В соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в водах, в открытом море действует режим свободы судоходства, никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств", — говорится в публикации.