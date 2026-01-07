Рейтинг@Mail.ru
"Маринера" получила разрешение на плавание под флагом России 24 декабря
17:56 07.01.2026 (обновлено: 18:03 07.01.2026)
"Маринера" получила разрешение на плавание под флагом России 24 декабря
"Маринера" получила разрешение на плавание под флагом России 24 декабря
2026-01-07T17:56:00+03:00
2026-01-07T18:03:00+03:00
россия, в мире, сша
Россия, В мире, США
"Маринера" получила разрешение на плавание под флагом России 24 декабря

Минтранс: "Маринера" получила разрешение на плавание под флагом РФ 24 декабря

© Фото : U.S. European Command/XФото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : U.S. European Command/X
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Танкер "Маринера", на который сегодня высадились военные США, получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России 24 декабря 2025 года, сообщает Минтранс РФ.
"Двадцать четвертого декабря 2025 года судно "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации, выданное на основании российского законодательства и норм международного права", - говорится в сообщении ведомства.
Минтранс сообщал, что ВМС США высадились сегодня в 15.00 мск на борт судна.
Россия В мире США
 
 
