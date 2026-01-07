Рейтинг@Mail.ru
Связь с судном "Маринера" была утеряна с высадки ВС США, заявил Минтранс - РИА Новости, 07.01.2026
17:55 07.01.2026 (обновлено: 18:02 07.01.2026)
Связь с судном "Маринера" была утеряна с высадки ВС США, заявил Минтранс
Военно-морские силы США сегодня высадились на судно "Маринера" около 15.00 мск, связь с судном была утеряна, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 07.01.2026
сша, россия, в мире, москва, нато, вооруженные силы сша
США, Россия, В мире, Москва, НАТО, Вооруженные силы США
Связь с судном "Маринера" была утеряна с высадки ВС США, заявил Минтранс

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Военно-морские силы США сегодня высадились на судно "Маринера" около 15.00 мск, связь с судном была утеряна, сообщил Минтранс РФ.
"Сегодня около 15 часов по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна", - говорится в сообщении министерства.
Во вторник МИД РФ сообщил РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД РФ.
Фото, опубликованное Европейским командованием ВС США в соцсети X - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США нарушили конвенцию ООН, высадившись на "Маринеру", заявил Минтранс
СШАРоссияВ миреМоскваНАТОВооруженные силы США
 
 
