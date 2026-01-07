Рейтинг@Mail.ru
В Лондоне отказались комментировать задержание США российского танкера
17:38 07.01.2026 (обновлено: 18:06 07.01.2026)
В Лондоне отказались комментировать задержание США российского танкера
В Лондоне отказались комментировать задержание США российского танкера
Представитель канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера отказался комментировать задержание США российского нефтяного танкера "Маринера" в Атлантике РИА Новости, 07.01.2026
в мире, сша, россия, москва, кир стармер, нато
В мире, США, Россия, Москва, Кир Стармер, НАТО
В Лондоне отказались комментировать задержание США российского танкера

На Даунинг-стрит отказались комментировать задержание США танкера "Маринера"

© RT на русском/TelegramНа борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
На борт танкера Маринера, преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© RT на русском/Telegram
На борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Представитель канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера отказался комментировать задержание США российского нефтяного танкера "Маринера" в Атлантике возле британских территориальных вод.
Ранее европейское командование ВС США сообщило, что власти Соединенных Штатов задержали российский нефтяной танкер "Маринера", обвинив его в нарушении американского санкционного режима.
США захватили танкер Sophia в водах Карибского моря - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Военные США захватили танкер Sophia в Карибском море
Вчера, 17:25
"Мы не комментируем оперативную деятельность других стран, включая использование третьими сторонами британских баз", - заявил представитель Даунинг-стрит британской прессе. Его слова приводит телеканал Sky News.
Ранее газета Times сообщила, что США перебросили 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и два тяжеловооруженных вертолета AC-130J Ghostrider на авиабазы в Великобритании.
Во вторник МИД РФ сообщил РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД РФ.
Министр обороны Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Глава Пентагона прокомментировал задержание российского танкера
Вчера, 17:07
 
