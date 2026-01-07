Рейтинг@Mail.ru
Американские военные высадились на танкер "Маринера", пишет Fox News
16:45 07.01.2026 (обновлено: 16:52 07.01.2026)
Американские военные высадились на танкер "Маринера", пишет Fox News
в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
© Фото : RT на русском/TelegramНа борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
© Фото : RT на русском/Telegram
На борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Американские военные высадились на российский нефтяной танкер "Маринера", утверждает журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники.
"Военные США высадились на подсанкционный нефтяной танкер между Исландией и Британскими островами… Танкер ранее назывался Bella-1, но поменял флаг и стал российским судном", - сообщил он в соцсети Х со ссылкой на чиновников.
Во вторник МИД РФ сообщил РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД РФ.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
МИД прокомментировал ситуацию вокруг российского танкера "Маринера"
6 января, 16:25
 
В миреСШАРоссия
 
 
