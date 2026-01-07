https://ria.ru/20260107/tanker-2066766376.html
Американские военные высадились на танкер "Маринера", пишет Fox News
Американские военные высадились на танкер "Маринера", пишет Fox News - РИА Новости, 07.01.2026
Американские военные высадились на танкер "Маринера", пишет Fox News
Американские военные высадились на российский нефтяной танкер "Маринера", утверждает журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:45:00+03:00
2026-01-07T16:45:00+03:00
2026-01-07T16:52:00+03:00
в мире
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066760783_0:239:591:571_1920x0_80_0_0_25559d665370e9bc870e6b8a941b8fe9.jpg
https://ria.ru/20260106/tanker-2066629799.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066760783_0:175:591:618_1920x0_80_0_0_e76d6f8b1c85c57bcd0e566cfdc704dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
Американские военные высадились на танкер "Маринера", пишет Fox News
Fox News: американские военные высадились на российский танкер "Маринера"