RT опубликовал фото попытки захвата танкера под российским флагом

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Телеканал RT публикует фотографии попытки захвата следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщало, что США пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер "Маринера" после более чем двухнедельного преследования через Атлантику.
"RT получил первое эксклюзивное визуальное подтверждение попытки высадиться (на танкер - ред.)", - говорится в сообщении к фотографиям.
Во вторник МИД РФ сообщил РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД РФ.