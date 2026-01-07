Рейтинг@Mail.ru
RT опубликовал фото попытки захвата танкера под российским флагом
16:11 07.01.2026 (обновлено: 16:18 07.01.2026)
RT опубликовал фото попытки захвата танкера под российским флагом
RT опубликовал фото попытки захвата танкера под российским флагом - РИА Новости, 07.01.2026
RT опубликовал фото попытки захвата танкера под российским флагом
в мире
сша
россия
москва
нато
сша
россия
москва
в мире, сша, россия, москва, нато
В мире, США, Россия, Москва, НАТО
RT опубликовал фото попытки захвата танкера под российским флагом

RT опубликовал фото попытки захвата следующего под российским флагом танкера

© Фото : RT на русском/TelegramНа борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
На борт танкера Маринера, преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : RT на русском/Telegram
На борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Телеканал RT публикует фотографии попытки захвата следующего под российским флагом нефтяного танкера "Маринера".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американских чиновников сообщало, что США пытаются захватить следующий под российским флагом нефтяной танкер "Маринера" после более чем двухнедельного преследования через Атлантику.
На борт танкера Маринера, преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Reuters: США пытаются захватить танкер "Маринера", идущий под флагом России
Вчера, 16:07
"RT получил первое эксклюзивное визуальное подтверждение попытки высадиться (на танкер - ред.)", - говорится в сообщении к фотографиям.
Во вторник МИД РФ сообщил РИА Новости, что в Москве с тревогой отслеживают аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера "Маринера", который находился в международных водах Северной Атлантики под российским флагом в полном соответствии с нормами международного морского права. В министерстве подчеркнули, что российскому танкеру по непонятным причинам уделяется повышенное и явно несоразмерное его мирному статусу внимание со стороны военных США и НАТО. Москва рассчитывает, что западные страны, декларирующие приверженность свободе судоходства в открытом море, при реализации этого принципа будут начинать с себя, указали в МИД РФ.
Ракетный катер типа Хамина ВМС Финляндии - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Полиция Финляндии изъяла задержанное судно Fitburg для расследования
Вчера, 16:17
 
