Британия, Ирландия и Франция следили за российским танкером, пишут СМИ
00:51 07.01.2026 (обновлено: 07:04 07.01.2026)
Британия, Ирландия и Франция следили за российским танкером, пишут СМИ
Британия, Ирландия и Франция следили за российским танкером, пишут СМИ
Патрульная авиация Британии, Ирландии и Франции следила за российским танкером "Маринера", пишет газета Times. РИА Новости, 07.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, франция, москва, ирландия, нато, eurofighter typhoon
В мире, Франция, Москва, Ирландия, НАТО, Eurofighter Typhoon
Британия, Ирландия и Франция следили за российским танкером, пишут СМИ

Times: самолеты Британии, Ирландии и Франции следили за танкером "Маринера"

© AP Photo / Tsafrir AbayovБританский истребитель Eurofighter Typhoon
Британский истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Британский истребитель Eurofighter Typhoon. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патрульная авиация Британии, Ирландии и Франции следила за российским танкером "Маринера", пишет газета Times.
"Союзники по НАТО и ирландские ВВС пролетели над судном "Маринера" на его пути к северу Великобритании", — говорится в статье.
По информации издания, в направлении танкера вылетали самолет ирландской авиации и патрульный самолет ВМС Франции. Кроме того, в направлении судна заметили британский истребитель Eurofighter Typhoon, который впоследствии исчез из поля зрения общедоступных систем слежения.
Накануне МИД сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией вокруг "Маринеры". В ведомстве подчеркнули, что судно находится в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом России в соответствии с международным морскмим правом. В министерстве также обратили внимание на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к танкеру.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СМИ: экипаж танкера нарисовал флаг России, пытаясь уйти от охраны США
30 декабря 2025, 23:03
 
