Британия, Ирландия и Франция следили за российским танкером, пишут СМИ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патрульная авиация Британии, Ирландии и Франции следила за российским танкером "Маринера", пишет газета Times.
"Союзники по НАТО и ирландские ВВС пролетели над судном "Маринера" на его пути к северу Великобритании", — говорится в статье.
По информации издания, в направлении танкера вылетали самолет ирландской авиации и патрульный самолет ВМС Франции. Кроме того, в направлении судна заметили британский истребитель Eurofighter Typhoon, который впоследствии исчез из поля зрения общедоступных систем слежения.
Накануне МИД сообщил РИА Новости, что следит за ситуацией вокруг "Маринеры". В ведомстве подчеркнули, что судно находится в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом России в соответствии с международным морскмим правом. В министерстве также обратили внимание на немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к танкеру.
30 декабря 2025, 23:03