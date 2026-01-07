Тайконавты провели эксперименты с литий-ионными аккумуляторами

Основной целью эксперимента, как отметили в Китайской академии наук, стало наблюдение и анализ механизма воздействия микрогравитации на ключевые процессы внутри аккумуляторов, что позволит получить убедительные научные данные для повышения эффективности энергетических систем космических аппаратов.