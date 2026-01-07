Тайконавты провели эксперименты с литий-ионными аккумуляторами

ПЕКИН, 7 янв – РИА Новости. Тайконавты провели научные эксперименты с литий-ионными аккумуляторами на космической орбитальной станции с целью повышения эффективности энергетических систем в космической среде, сообщает Китайская академия наук.
Эксперимент проводился экипажем космического корабля "Шэньчжоу-21" на орбитальной станции "Тяньгун" в сотрудничестве с китайскими учеными на Земле.
Основной целью эксперимента, как отметили в Китайской академии наук, стало наблюдение и анализ механизма воздействия микрогравитации на ключевые процессы внутри аккумуляторов, что позволит получить убедительные научные данные для повышения эффективности энергетических систем космических аппаратов.
Кроме того, как отмечается в сообщении академии, уникальная микрогравитационная среда космоса предоставляет идеальные экспериментальные условия для изучения распределения химических веществ внутри электролитов.
Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь". Три объекта вместе весят примерно 69 тонн. Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три человека или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет, до 2038 года.
