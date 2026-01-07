https://ria.ru/20260107/tailand-2066687487.html
Арестованного в Таиланде россиянина объявили в розыск на родине
Арестованного в Таиланде россиянина объявили в розыск на родине - РИА Новости, 07.01.2026
Арестованного в Таиланде россиянина объявили в розыск на родине
Арестованного в Таиланде россиянина объявили в международный розыск и заочно арестовали на родине, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T03:00:00+03:00
2026-01-07T03:00:00+03:00
2026-01-07T05:47:00+03:00
Арестованного в Таиланде россиянина объявили в розыск на родине
