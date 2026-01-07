Рейтинг@Mail.ru
Арестованного в Таиланде россиянина объявили в розыск на родине - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 07.01.2026 (обновлено: 05:47 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/tailand-2066687487.html
Арестованного в Таиланде россиянина объявили в розыск на родине
Арестованного в Таиланде россиянина объявили в розыск на родине - РИА Новости, 07.01.2026
Арестованного в Таиланде россиянина объявили в розыск на родине
Арестованного в Таиланде россиянина объявили в международный розыск и заочно арестовали на родине, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T03:00:00+03:00
2026-01-07T05:47:00+03:00
в мире
россия
пхукет (остров)
сша
фбр
таиланд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_031fdeb0fc341dac762de8398c85dc33.jpg
https://ria.ru/20260104/tailand-2066389369.html
https://ria.ru/20251202/phuket-2059101792.html
россия
пхукет (остров)
сша
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:864:647_1920x0_80_0_0_06e6979a55ee411a8c2c108b1513addc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, пхукет (остров), сша, фбр, таиланд
В мире, Россия, Пхукет (остров), США, ФБР, Таиланд
Арестованного в Таиланде россиянина объявили в розыск на родине

РИА Новости: арестованного в Таиланде россиянина объявили в розыск на родине

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Паттайе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Арестованного в Таиланде россиянина объявили в международный розыск и заочно арестовали на родине, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что его обвиняют в создании преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации и совершении других преступлений.
Тюрьма в Юго-восточной Азии - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Таиланде россиянин сел в тюрьму ради еды, сообщили волонтеры
4 января, 19:58
В ноябре 2025 года полиция Таиланда уведомила российское генеральное консульство в городе Пхукет об аресте на одноименном туристическом острове 6 ноября гражданина России по запросу другой страны. По словам сотрудников дипмиссии, его в тот же день этапировали в Бангкок.
В том же месяце портал Phuket News сообщил об аресте на Пхукете российского гражданина 35 лет по запросу США из-за обвинений в хакерской деятельности. Как утверждается, в Соединенных Штатах его считают хакером мирового класса, причастным к атакам на цифровую инфраструктуру государственных ведомств в Европе и США. По данным портала, его делом занимается ФБР.
Машина скорой медицинской помощи в Таиланде - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На Пхукете утонул россиянин
2 декабря 2025, 08:46
 
В миреРоссияПхукет (остров)СШАФБРТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала