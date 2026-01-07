МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Прошедшая во вторник встреча в Париже продолжила череду попыток Европы затянуть и продолжить войну на Украине, что лишь приближает окончательный разрыв ВСУ российскими силами, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«
"Зачем тратить столько времени на то, что даже не имеет шансов быть принятым? Они хотят затянуть это, чтобы весь мирный процесс развалился, и конфликт продолжился. <…> Но вот что заложено изначально: Украина проиграет. И остается только гадать, как долго еще продлится это противостояние, прежде чем произойдет финальный прорыв", — рассказал он.
По словам военного, западные элиты осознают приближающийся крах украинской военной машины. Согласно ему, затягивание переговорного процесса нанесет Киеву еще больший ущерб, чем принятие собственного поражения.
«
"Те, кто находится у власти на Западе, знают о проблемах с людскими ресурсами и обо всем остальном, и их устраивает, что Украина в конечном итоге будет раздавлена в пыль. Они держатся пока не смогут больше поддерживать целостность обороны, и где-то на этом тысячекилометровом фронте произойдет прорыв, и тогда российская сторона просто начнет наступать. Как только они прорвутся, они просто схватят обе стороны, как консервную банку, и начнут разрывать ее на части", — подытожил Дэвис.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.