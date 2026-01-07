«

"Те, кто находится у власти на Западе, знают о проблемах с людскими ресурсами и обо всем остальном, и их устраивает, что Украина в конечном итоге будет раздавлена в пыль. Они держатся пока не смогут больше поддерживать целостность обороны, и где-то на этом тысячекилометровом фронте произойдет прорыв, и тогда российская сторона просто начнет наступать. Как только они прорвутся, они просто схватят обе стороны, как консервную банку, и начнут разрывать ее на части", — подытожил Дэвис.