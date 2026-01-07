Рейтинг@Mail.ru
"Это неизбежно". В США предупредили о резком изменении ситуации в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:53 07.01.2026
"Это неизбежно". В США предупредили о резком изменении ситуации в зоне СВО
Финальная развязка конфликта на Украине может произойти уже в текущем году, когда у Киева закончатся войска, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн
Макговерн: финальная развязка конфликта на Украине может произойти в 2026 году

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Финальная развязка конфликта на Украине может произойти уже в текущем году, когда у Киева закончатся войска, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"В этом или следующем году, я думаю, мы увидим финальную развязку, когда у украинцев закончатся войска, и будет достигнута одна из ключевых целей России — демилитаризация. Вторую — денацификацию — достигнуть сложнее, но этот вопрос будет решаться, когда у Украины уже не будет войск", — отметил он.
Запад отказался от военной победы над Россией. Теперь ставка — на переворот
Запад отказался от военной победы над Россией. Теперь ставка — на переворот
Вчера, 08:00
Вместе с тем Макговерн выразил уверенность, что для полноценного завершения конфликта необходимо, чтобы стороны заключили несколько соглашений.
"Важно заключение соглашения, которое предотвратит повторение подобного конфликта. И этот документ, вероятно, будет включать в себя создание буферной зоны. А еще будет достигнуто соглашение об ограничении применения силы. Украине, а точнее тому, что от нее останется, запретят вступать в НАТО... Это неизбежно произойдет", —подчеркнул аналитик.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 1290 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
