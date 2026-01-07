https://ria.ru/20260107/svo-2066684279.html
"Это неизбежно". В США предупредили о резком изменении ситуации в зоне СВО
"Это неизбежно". В США предупредили о резком изменении ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 07.01.2026
"Это неизбежно". В США предупредили о резком изменении ситуации в зоне СВО
Финальная развязка конфликта на Украине может произойти уже в текущем году, когда у Киева закончатся войска, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T01:53:00+03:00
2026-01-07T01:53:00+03:00
2026-01-07T01:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
рэй макговерн
центральное разведывательное управление (цру)
украина
киев
россия
"Это неизбежно". В США предупредили о резком изменении ситуации в зоне СВО
Макговерн: финальная развязка конфликта на Украине может произойти в 2026 году