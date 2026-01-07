Рейтинг@Mail.ru
В Ставропольском крае отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/stavropole-2066709067.html
В Ставропольском крае отменили режим беспилотной опасности
В Ставропольском крае отменили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 07.01.2026
В Ставропольском крае отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменен на территории Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T09:35:00+03:00
2026-01-07T09:35:00+03:00
безопасность
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025034162_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_ba813a6851cdfef07b05ac6d908a2a64.jpg
https://ria.ru/20260106/kostroma-2066605011.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025034162_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_79dd8988b543a1a2acef3ea892c21590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ставропольский край, владимир владимиров
Безопасность, Ставропольский край, Владимир Владимиров
В Ставропольском крае отменили режим беспилотной опасности

На Ставрополье отменили режим беспилотной опасности

© AP Photo / Ariel SchalitРабота системы ПВО
Работа системы ПВО - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Работа системы ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Режим беспилотной опасности отменен на территории Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал Владимиров в Telegram-канале.
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Костромской области отменили угрозу беспилотной опасности
Вчера, 13:09
 
БезопасностьСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала