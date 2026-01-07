https://ria.ru/20260107/stavropole-2066709067.html
В Ставропольском крае отменили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности отменен на территории Ставропольского края, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 07.01.2026
ставропольский край
