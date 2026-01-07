Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле синоптики и власти предупредили об урагане до 90 км/ч и ливнях - РИА Новости, 07.01.2026
23:58 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/stambul-2066811305.html
В Стамбуле синоптики и власти предупредили об урагане до 90 км/ч и ливнях
В Стамбуле синоптики и власти предупредили об урагане до 90 км/ч и ливнях - РИА Новости, 07.01.2026
В Стамбуле синоптики и власти предупредили об урагане до 90 км/ч и ливнях
Ураганный ветер до 90 километров в час и ливень ожидаются в Стамбуле в четверг, возможны перебои в работе транспорта, сообщили власти провинции Стамбул. РИА Новости, 07.01.2026
В Стамбуле синоптики и власти предупредили об урагане до 90 км/ч и ливнях

Синоптики и власти предупредили об урагане до 90 км/ч и ливнях в Стамбуле

© AP PhotoПрохожие во время урагана в Стамбуле, Турция
Прохожие во время урагана в Стамбуле, Турция
© AP Photo
Прохожие во время урагана в Стамбуле, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 7 янв – РИА Новости. Ураганный ветер до 90 километров в час и ливень ожидаются в Стамбуле в четверг, возможны перебои в работе транспорта, сообщили власти провинции Стамбул.
Генеральное управление метеорологии Турции объявило на понедельник желтый уровень угрозы в 63 из 81 провинций из-за ураганного ветра, мощных осадков, угрозы схода лавин.
"По оценкам генерального управления метеорологии, в четверг с утра ожидается ураганный южный ветер порядка 50-70 километров в час, местами достигающий 80-90 километров в час. Ожидается и мощный ливень с грозой", - сообщили власти провинции Стамбул.
К пятнице температура воздуха резко снизится с +15 днем до +7, на холмах ожидается утренний гололед. Также на неделе прогнозируется снегопад.
Власти предупредили, что гражданам необходимо проявить бдительность и осторожность в связи с сильным ветром и такими негативными последствиями, как перебои в работе транспорта, падение деревьев и столбов.
В связи с ударом стихии отменен ряд паромных маршрутов. Воздушные гавани Стамбула пока не объявляли об отмене рейсов.
