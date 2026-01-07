https://ria.ru/20260107/stambul-2066811305.html
В Стамбуле синоптики и власти предупредили об урагане до 90 км/ч и ливнях
В Стамбуле синоптики и власти предупредили об урагане до 90 км/ч и ливнях - РИА Новости, 07.01.2026
В Стамбуле синоптики и власти предупредили об урагане до 90 км/ч и ливнях
Ураганный ветер до 90 километров в час и ливень ожидаются в Стамбуле в четверг, возможны перебои в работе транспорта, сообщили власти провинции Стамбул. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T23:58:00+03:00
2026-01-07T23:58:00+03:00
2026-01-07T23:58:00+03:00
в мире
стамбул
турция
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761390264_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aab4e8b207d1d9beeede890010cba6d9.jpg
https://ria.ru/20260107/tsiklon-2066797690.html
https://ria.ru/20260107/snegopady-2066770440.html
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761390264_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_bf8b01339f2cfc814a292782beaa50d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, новый год
В мире, Стамбул, Турция, Новый год
В Стамбуле синоптики и власти предупредили об урагане до 90 км/ч и ливнях
Синоптики и власти предупредили об урагане до 90 км/ч и ливнях в Стамбуле
СТАМБУЛ, 7 янв – РИА Новости. Ураганный ветер до 90 километров в час и ливень ожидаются в Стамбуле в четверг, возможны перебои в работе транспорта, сообщили власти провинции Стамбул.
Генеральное управление метеорологии Турции
объявило на понедельник желтый уровень угрозы в 63 из 81 провинций из-за ураганного ветра, мощных осадков, угрозы схода лавин.
"По оценкам генерального управления метеорологии, в четверг с утра ожидается ураганный южный ветер порядка 50-70 километров в час, местами достигающий 80-90 километров в час. Ожидается и мощный ливень с грозой", - сообщили власти провинции Стамбул
.
К пятнице температура воздуха резко снизится с +15 днем до +7, на холмах ожидается утренний гололед. Также на неделе прогнозируется снегопад.
Власти предупредили, что гражданам необходимо проявить бдительность и осторожность в связи с сильным ветром и такими негативными последствиями, как перебои в работе транспорта, падение деревьев и столбов.
В связи с ударом стихии отменен ряд паромных маршрутов. Воздушные гавани Стамбула пока не объявляли об отмене рейсов.