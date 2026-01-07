Прохожие во время урагана в Стамбуле, Турция. Архивное фото

Прохожие во время урагана в Стамбуле, Турция

© AP Photo Прохожие во время урагана в Стамбуле, Турция

В Стамбуле синоптики и власти предупредили об урагане до 90 км/ч и ливнях

СТАМБУЛ, 7 янв – РИА Новости. Ураганный ветер до 90 километров в час и ливень ожидаются в Стамбуле в четверг, возможны перебои в работе транспорта, сообщили власти провинции Стамбул.

Генеральное управление метеорологии Турции объявило на понедельник желтый уровень угрозы в 63 из 81 провинций из-за ураганного ветра, мощных осадков, угрозы схода лавин.

"По оценкам генерального управления метеорологии, в четверг с утра ожидается ураганный южный ветер порядка 50-70 километров в час, местами достигающий 80-90 километров в час. Ожидается и мощный ливень с грозой", - сообщили власти провинции Стамбул

К пятнице температура воздуха резко снизится с +15 днем до +7, на холмах ожидается утренний гололед. Также на неделе прогнозируется снегопад.

Власти предупредили, что гражданам необходимо проявить бдительность и осторожность в связи с сильным ветром и такими негативными последствиями, как перебои в работе транспорта, падение деревьев и столбов.