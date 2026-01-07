https://ria.ru/20260107/ssha-2066808699.html
В Минздраве США заявили, что в США худшая в мире ситуация с ожирением
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Ситуация с ожирением в США худшая в мире, сказал глава американского минздрава Роберт Кеннеди.
"В США
самый высокий показатель ожирения и диабета второго типа в развитых странах", - сказал Кеннеди
на брифинге в Белом доме.
По словам министра, в Штатах расходы населения на медицину в три раза превосходят показатели Евросоюза.
"Наша продолжительность жизни на пять лет ниже, в основном из-за хронических заболеваний", - сказал Кеннеди.
По словам главы американского минздрава, показатель ожирения среди детей в США в пять раз выше, чем во Франции
.
"Треть подростков имеют предиабетические медицинские состояния, более 35% - ожирение, а 20% - неалкогольную жировую болезнь печени", - заключил Кеннеди.