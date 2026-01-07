В Минздраве США заявили, что в США худшая в мире ситуация с ожирением

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Ситуация с ожирением в США худшая в мире, сказал глава американского минздрава Роберт Кеннеди.

"Наша продолжительность жизни на пять лет ниже, в основном из-за хронических заболеваний", - сказал Кеннеди.

"Треть подростков имеют предиабетические медицинские состояния, более 35% - ожирение, а 20% - неалкогольную жировую болезнь печени", - заключил Кеннеди.