В Минздраве США заявили, что в США худшая в мире ситуация с ожирением - РИА Новости, 07.01.2026
23:21 07.01.2026
В Минздраве США заявили, что в США худшая в мире ситуация с ожирением
В Минздраве США заявили, что в США худшая в мире ситуация с ожирением - РИА Новости, 07.01.2026
В Минздраве США заявили, что в США худшая в мире ситуация с ожирением
Ситуация с ожирением в США худшая в мире, сказал глава американского минздрава Роберт Кеннеди. РИА Новости, 07.01.2026
в мире, сша, франция, роберт кеннеди, министерство здравоохранения сша
В мире, США, Франция, Роберт Кеннеди, Министерство здравоохранения США
В Минздраве США заявили, что в США худшая в мире ситуация с ожирением

Глава минздрава Кеннеди: в США худшая в мире ситуация с ожирением

© Иллюстрация РИА НовостиОжирение
Ожирение - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Ожирение
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Ситуация с ожирением в США худшая в мире, сказал глава американского минздрава Роберт Кеннеди.
США самый высокий показатель ожирения и диабета второго типа в развитых странах", - сказал Кеннеди на брифинге в Белом доме.
По словам министра, в Штатах расходы населения на медицину в три раза превосходят показатели Евросоюза.
"Наша продолжительность жизни на пять лет ниже, в основном из-за хронических заболеваний", - сказал Кеннеди.
По словам главы американского минздрава, показатель ожирения среди детей в США в пять раз выше, чем во Франции.
"Треть подростков имеют предиабетические медицинские состояния, более 35% - ожирение, а 20% - неалкогольную жировую болезнь печени", - заключил Кеннеди.
Логотип на здании ресторана McDonalds - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Министр здравоохранения США рассказал, как победить американскую армию
Вчера, 23:02
 
В миреСШАФранцияРоберт КеннедиМинистерство здравоохранения США
 
 
