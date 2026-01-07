Рейтинг@Mail.ru
США рассчитывают на скорейшую передачу власти в Венесуэле, заявил Рубио - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/ssha-2066806675.html
США рассчитывают на скорейшую передачу власти в Венесуэле, заявил Рубио
США рассчитывают на скорейшую передачу власти в Венесуэле, заявил Рубио - РИА Новости, 07.01.2026
США рассчитывают на скорейшую передачу власти в Венесуэле, заявил Рубио
США рассчитывают на скорейшую передачу власти в Венесуэле, однако конкретные сроки этого процесса пока не определены, заявил госсекретарь Соединенных Штатов... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T23:09:00+03:00
2026-01-07T23:09:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
николас мадуро
марко рубио
силия флорес
оон
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/73/1499687384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d38090298f5cd2197c17684b94b6e938.jpg
https://ria.ru/20260104/ssha-2066384479.html
https://ria.ru/20260107/rubio-2066788598.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149968/73/1499687384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_314dd65fd15cb4d9589da98c9f6555da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, марко рубио, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Марко Рубио, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
США рассчитывают на скорейшую передачу власти в Венесуэле, заявил Рубио

Рубио: США рассчитывают на передачу власти в Венесуэле, но точных сроков нет

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Капитолий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США рассчитывают на скорейшую передачу власти в Венесуэле, однако конкретные сроки этого процесса пока не определены, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
Госсекретарь в среду сообщил, что завершающим этапом плана США в отношении Венесуэлы станет передача власти с учетом амнистии оппозиционных сил.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
США не нужна нефть Венесуэлы, утверждает Рубио
4 января, 19:26
"Я не стану называть конкретные сроки (передачи власти - ред.), но мы хотели действовать как можно быстрее. Я понимаю, что в современном обществе все хотят мгновенных результатов, все хотят, чтобы все произошло за одну ночь. Так это не работает, но мы уже видим прогресс благодаря этому новому соглашению (о продаже нефти - ред.), и за ним последуют другие", - сказал Рубио журналистам.
В среду американское минэнерго сообщило, что США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу для подготовки тяжелой нефти к транспортировке, а также ввоз в латиноамериканскую страну некоторого оборудования, необходимого для производства нефти. Госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что венесуэльская нефть, выводимая на открытый рынок в рамках американской программы, будет продаваться по рыночным ценам, без скидок.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Рубио назвал передачу власти в Венесуэле заключительной фазой плана США
Вчера, 19:49
 
В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроМарко РубиоСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала