США рассчитывают на скорейшую передачу власти в Венесуэле, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США рассчитывают на скорейшую передачу власти в Венесуэле, однако конкретные сроки этого процесса пока не определены, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

В среду американское минэнерго сообщило, что США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу для подготовки тяжелой нефти к транспортировке, а также ввоз в латиноамериканскую страну некоторого оборудования, необходимого для производства нефти. Госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что венесуэльская нефть, выводимая на открытый рынок в рамках американской программы, будет продаваться по рыночным ценам, без скидок.