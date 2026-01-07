Рейтинг@Mail.ru
США работают с временными властями Венесуэлы над сделкой по нефти - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/ssha-2066804231.html
США работают с временными властями Венесуэлы над сделкой по нефти
США работают с временными властями Венесуэлы над сделкой по нефти - РИА Новости, 07.01.2026
США работают с временными властями Венесуэлы над сделкой по нефти
Министерство энергетики США в среду сообщило, что уже работает с временными властями Венесуэлы в рамках якобы согласия Каракаса передать Вашингтону 30-50... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T22:47:00+03:00
2026-01-07T22:47:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044222029_0:43:3238:1864_1920x0_80_0_0_404af5b5f3936ec920d9aa4041a1609a.jpg
https://ria.ru/20260107/ssha-2066767077.html
https://ria.ru/20260107/ssha-2066802873.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044222029_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_f3d14bc9691f4690c4d8b85ffe481d27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, министерство энергетики рф (минэнерго россии), оон
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ООН
США работают с временными властями Венесуэлы над сделкой по нефти

Минэнерго: США работают с временными властями Венесуэлы над сделкой по нефти

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр энергетики США Крис Райт
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр энергетики США Крис Райт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Министерство энергетики США в среду сообщило, что уже работает с временными властями Венесуэлы в рамках якобы согласия Каракаса передать Вашингтону 30-50 миллионов баррелей нефти для последующей продажи.
В среду, выступая на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами, министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты намерены бессрочно контролировать продажу на мировом рынке всей добываемой в Венесуэле нефти, начав с реализации нефтяных запасов, находящихся на складах этой латиноамериканской страны. Президент США Дональд Трамп заявил, что временные власти Венесуэлы отдадут Штатам 30-50 миллионов баррелей нефти.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США намерены самостоятельно продавать нефть из Венесуэлы, заявил Райт
Вчера, 16:50
"Президент Трамп объявил об энергетической сделке 6 января, направленной на укрепление национальной безопасности США в Западном полушарии и содействие восстановлению Венесуэлы в качестве ответственного и процветающего союзника Соединенных Штатов. Министр Райт и министерство энергетики работают с временными властями Венесуэлы и частными компаниями над реализацией этой сделки", - говорится в пресс-релизе минэнерго.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Глава минэнерго США анонсировал давление на Кубу
Вчера, 22:21
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала