США работают с временными властями Венесуэлы над сделкой по нефти

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Министерство энергетики США в среду сообщило, что уже работает с временными властями Венесуэлы в рамках якобы согласия Каракаса передать Вашингтону 30-50 миллионов баррелей нефти для последующей продажи.

"Президент Трамп объявил об энергетической сделке 6 января, направленной на укрепление национальной безопасности США в Западном полушарии и содействие восстановлению Венесуэлы в качестве ответственного и процветающего союзника Соединенных Штатов. Министр Райт и министерство энергетики работают с временными властями Венесуэлы и частными компаниями над реализацией этой сделки", - говорится в пресс-релизе минэнерго.