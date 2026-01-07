https://ria.ru/20260107/ssha-2066802873.html
Глава минэнерго США анонсировал давление на Кубу
Министр энергетики США Крис Райт анонсировал существенное давление на Кубу со стороны Вашингтона после действий администрации Трампа в отношении Венесуэлы. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T22:21:00+03:00
2026-01-07T22:21:00+03:00
2026-01-07T22:27:00+03:00
в мире
сша
куба
вашингтон (штат)
Глава минэнерго США анонсировал существенное давление на Кубу после Венесуэлы