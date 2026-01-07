Стратегия Дании насчет Гренландии не влияет на США, пишут СМИ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Дания осознала, что стратегия тихого убеждения союзников по вопросу Гренландии не смогла оказать влияние на президента США Дональда Трампа, сообщил портал Дания осознала, что стратегия тихого убеждения союзников по вопросу Гренландии не смогла оказать влияние на президента США Дональда Трампа, сообщил портал Axios со ссылкой на датского чиновника.

Axios со ссылкой на неназванного советника американского лидера в среду написал, что планы администрации Трампа и дискуссии по Гренландии находятся на очень ранней стадии, при этом старший советник президента признал, что в Европе существует глубокая обеспокоенность по поводу острова.

"Дания в последние недели осознала, что ее стратегия тихого убеждения союзников по вопросу Гренландии не смогла повлиять на Трампа", - говорится в материале портала.

По словам собеседника портала, вот почему "ситуация настолько серьезна".

"Именно поэтому наши союзники и партнеры публично выступают против этого и бьют тревогу", - заявил чиновник Дании

В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США , в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.