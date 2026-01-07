Рейтинг@Mail.ru
Белый дом пообещал продолжить депортацию нелегалов
20:29 07.01.2026
Белый дом пообещал продолжить депортацию нелегалов
2026
в мире, сша, венесуэла, каролин левитт
В мире, США, Венесуэла, Каролин Левитт
Белый дом пообещал продолжить депортацию нелегалов

Белый дом продолжит депортацию нелегалов, несмотря на операцию в Венесуэле

© РИА Новости / Михаил ТургиевСнегопад в Вашингтоне
Снегопад в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Снегопад в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Политика США в отношении нелегальных мигрантов после операции в Венесуэле остаётся прежней, все лица, нарушившие миграционное законодательство, подлежат депортации, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Политика администрации (президента США Дональда) Трампа и министерства внутренней безопасности не изменилась. Все лица, незаконно находящиеся в стране, подлежат депортации", - сказала Левитт во время пресс-брифинга в ответ на вопрос об изменениях подхода США к нелегалам из Венесуэлы в свете недавней операции.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступает на брифинге в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Белом доме рассказали, зачем США нужна Гренландия
В мире, США, Венесуэла, Каролин Левитт
 
 
