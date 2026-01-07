https://ria.ru/20260107/ssha-2066794410.html
Белый дом пообещал продолжить депортацию нелегалов
Политика США в отношении нелегальных мигрантов после операции в Венесуэле остаётся прежней, все лица, нарушившие миграционное законодательство, подлежат... РИА Новости, 07.01.2026
в мире
сша
венесуэла
каролин левитт
сша
венесуэла
Новости
ru-RU
Белый дом пообещал продолжить депортацию нелегалов
