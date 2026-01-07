Рейтинг@Mail.ru
07.01.2026

Решения временных властей Венесуэлы будут определяться США, заявила Левитт
20:21 07.01.2026
Решения временных властей Венесуэлы будут определяться США, заявила Левитт
Решения временных властей Венесуэлы будут определяться США, заявила Левитт - РИА Новости, 07.01.2026
Решения временных властей Венесуэлы будут определяться США, заявила Левитт
Решения временных властей Венесуэлы будут определяться позицией США, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 07.01.2026
в мире, венесуэла, сша, каролин левитт
В мире, Венесуэла, США, Каролин Левитт
Решения временных властей Венесуэлы будут определяться США, заявила Левитт

Левитт: Решения временных властей Венесуэлы будут определяться США

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступает на брифинге в Белом доме в Вашингтоне
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступает на брифинге в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт выступает на брифинге в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Решения временных властей Венесуэлы будут определяться позицией США, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Их решения (временных властей Венесуэлы - ред.) по-прежнему будут определяться Соединенными Штатами Америки", - сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
Белый дом увязал потребность США в Гренландии со сдерживанием России и КНР
