США оставляют за собой право вновь задействовать силу против Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не желает вновь использовать военную силу в отношении Венесуэлы, отдает предпочтение дипломатическим средствам, но оставляет за собой право прибегнуть к возможностям американских вооруженных сил, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.