20:19 07.01.2026
США оставляют за собой право вновь задействовать силу против Венесуэлы
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
оон
каролин левитт
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, оон, каролин левитт
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, ООН, Каролин Левитт
Здание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не желает вновь использовать военную силу в отношении Венесуэлы, отдает предпочтение дипломатическим средствам, но оставляет за собой право прибегнуть к возможностям американских вооруженных сил, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"На территории Венесуэлы нет войск (США - ред.). Президент, конечно, оставляет за собой право использовать вооруженные силы Соединенных Штатов в случае необходимости. Это не то, чего он хочет. Дипломатия - это всегда первый вариант", - сказала Левитт в ходе брифинга для журналистов.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
