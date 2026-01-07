Рейтинг@Mail.ru
20:16 07.01.2026 (обновлено: 20:23 07.01.2026)
Белый дом увязал потребность США в Гренландии со сдерживанием России и КНР
Белый дом увязал потребность США в Гренландии со сдерживанием России и КНР
Белый дом увязал потребность США в Гренландии со сдерживанием России и КНР

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Вероятное присоединение Гренландии к США нужно Вашингтону для сдерживания России и Китая в Арктике, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Как в среду написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, цель США состоит в том, чтобы выкупить Гренландию у Дании. На этом фоне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что американский госсекретарь Марко Рубио заверил его в отсутствии у Соединенных Штатов планов по вторжению на остров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп обсуждает с командой вопрос покупки Гренландии, сообщили в Белом доме
Вчера, 20:13
"Хочу отметить, что приобретение Гренландии Соединенными Штатами не новая идея. Президенты, начиная с XIX века, заявляли, что это выгодно для национальной безопасности Америки. Президент (США Дональд Трамп) очень открыто и ясно дал понять всем вам и всему миру, что он считает сдерживание агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе наилучшим вариантом для Соединенных Штатов, и именно поэтому его команда сейчас обсуждает, как может выглядеть потенциальная покупка", - сказала Левитт в ходе брифинга.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Рубио встретится с властями Дании по поводу Гренландии на следующей неделе
Вчера, 19:34
 
ГренландияСШАРоссияВ миреДональд ТрампДанияКаролин ЛевиттЖан-Ноэль БарроМИД Франции‎
 
 
