https://ria.ru/20260107/ssha-2066791053.html
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть - РИА Новости, 07.01.2026
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть
Временные власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам подсанкционную нефть, она вскоре прибудет в страну, заявила пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T20:06:00+03:00
2026-01-07T20:06:00+03:00
2026-01-07T20:19:00+03:00
венесуэла
сша
в мире
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105092/61/1050926101_0:91:2000:1216_1920x0_80_0_0_393ea14d64e39bcd47b93d92f03146bb.jpg
https://ria.ru/20260107/ssha-2066792705.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105092/61/1050926101_130:0:1871:1306_1920x0_80_0_0_78d17b094b2b1d4b8c51e47d5cc9c4b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, сша, в мире, каролин левитт
Венесуэла, США, В мире, Каролин Левитт
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть
Белый дом: временные власти Венесуэлы согласились передать США санкционную нефть