20:06 07.01.2026 (обновлено: 20:19 07.01.2026)
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть
Временные власти Венесуэлы согласились передать США подсанкционную нефть

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Временные власти Венесуэлы согласились передать Соединенным Штатам подсанкционную нефть, она вскоре прибудет в страну, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Это была подпадающая под санкции нефть, которая, по сути, просто хранилась в бочках на кораблях из-за морской блокады Соединенных Штатов, и временные власти (Венесуэлы - ред.) согласились передать эту нефть Соединенным Штатам, так что она очень скоро прибудет сюда, домой", - сказала она на брифинге.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США оставляют за собой право вновь задействовать силу против Венесуэлы
