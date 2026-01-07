Рейтинг@Mail.ru
США имеют максимальные рычаги давления на Венесуэлу, заявили в Белом доме - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 07.01.2026 (обновлено: 20:10 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/ssha-2066790333.html
США имеют максимальные рычаги давления на Венесуэлу, заявили в Белом доме
США имеют максимальные рычаги давления на Венесуэлу, заявили в Белом доме - РИА Новости, 07.01.2026
США имеют максимальные рычаги давления на Венесуэлу, заявили в Белом доме
США находятся в тесном контакте с временными властями Венесуэлы и имеют максимальные рычаги давления на них, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T20:03:00+03:00
2026-01-07T20:10:00+03:00
сша
венесуэла
в мире
каролин левитт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7858b190c3519e219fe8e06444f4769a.jpg
https://ria.ru/20260107/rubio-2066789959.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48841cb1e1e9ded4321bdda2472912a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, венесуэла, в мире, каролин левитт
США, Венесуэла, В мире, Каролин Левитт
США имеют максимальные рычаги давления на Венесуэлу, заявили в Белом доме

Левитт: США имеют максимальные рычаги давления на Венесуэлу

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США находятся в тесном контакте с временными властями Венесуэлы и имеют максимальные рычаги давления на них, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа во главе с госсекретарем (Марко - ред.) Рубио, вице-президентом и всей командой президента по национальной безопасности находится в тесном контакте с временными властями Венесуэлы. Очевидно, что сейчас мы обладаем максимальными рычагам давления на временные власти Венесуэлы", - сказала Левитт в ходе брифинга.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп сохраняет возможность применения силы при угрозе США, заявил Рубио
Вчера, 20:02
 
СШАВенесуэлаВ миреКаролин Левитт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала