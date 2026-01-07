https://ria.ru/20260107/ssha-2066788002.html
США не намерены давать скидку на венесуэльскую нефть, заявил Рубио
США не намерены давать скидку на венесуэльскую нефть, заявил Рубио - РИА Новости, 07.01.2026
США не намерены давать скидку на венесуэльскую нефть, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что венесуэльская нефть, выводимая на открытый рынок в рамках американской программы, будет продаваться по рыночным ценам,... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T19:43:00+03:00
2026-01-07T19:43:00+03:00
2026-01-07T19:52:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
сша
США не намерены давать скидку на венесуэльскую нефть, заявил Рубио
Рубио: США не намерены давать скидку на венесуэльскую нефть на открытом рынке