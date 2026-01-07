Рейтинг@Mail.ru
19:43 07.01.2026 (обновлено: 19:52 07.01.2026)
США не намерены давать скидку на венесуэльскую нефть, заявил Рубио
США не намерены давать скидку на венесуэльскую нефть, заявил Рубио

Рубио: США не намерены давать скидку на венесуэльскую нефть на открытом рынке

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что венесуэльская нефть, выводимая на открытый рынок в рамках американской программы, будет продаваться по рыночным ценам, без скидок.
"Мы будем продавать ее на рынке, по рыночным ставкам, а не по тем скидкам, которые ранее получала Венесуэла", - сказал Рубио журналистам.
Рубио встретится с властями Дании по поводу Гренландии на следующей неделе
