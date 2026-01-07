Рейтинг@Mail.ru
Рубио встретится с властями Дании по поводу Гренландии на следующей неделе - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 07.01.2026 (обновлено: 19:39 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/ssha-2066787089.html
Рубио встретится с властями Дании по поводу Гренландии на следующей неделе
Рубио встретится с властями Дании по поводу Гренландии на следующей неделе - РИА Новости, 07.01.2026
Рубио встретится с властями Дании по поводу Гренландии на следующей неделе
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T19:34:00+03:00
2026-01-07T19:39:00+03:00
сша
дания
гренландия
в мире
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028538567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9921de89b292cade424e66c24b01174.jpg
https://ria.ru/20260107/ssha-2066727174.html
сша
дания
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028538567_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ae878b254644b11fc0d49784bf574265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дания, гренландия, в мире, марко рубио
США, Дания, Гренландия, В мире, Марко Рубио
Рубио встретится с властями Дании по поводу Гренландии на следующей неделе

Рубио заявил о встрече с властями Дании по поводу Гренландии на следующей неделе

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.
"Я встречусь с ними на следующей неделе, мы проведем эти обсуждения", - заявил глава американской дипломатии журналистам.
Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США не планируют вторгаться в Гренландию, заявил Рубио
Вчера, 12:02
 
СШАДанияГренландияВ миреМарко Рубио
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала