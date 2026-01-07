Рейтинг@Mail.ru
США восстановят изношенные энергосети Венесуэлы, заявили в Минэнерго
19:28 07.01.2026 (обновлено: 21:45 07.01.2026)
США восстановят изношенные энергосети Венесуэлы, заявили в Минэнерго
США восстановят изношенные энергосети Венесуэлы, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 07.01.2026
США восстановят изношенные энергосети Венесуэлы, заявили в Минэнерго
Министерство энергетики США выступило с утверждением, что энергосеть Венесуэлы изношена после многих лет неэффективного управления, пообещав, что Соединенные... РИА Новости, 07.01.2026
США восстановят изношенные энергосети Венесуэлы, заявили в Минэнерго

Райт: США будут работать над модернизацией энергосети Венесуэлы

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Министерство энергетики США выступило с утверждением, что энергосеть Венесуэлы изношена после многих лет неэффективного управления, пообещав, что Соединенные Штаты будут работать над ее улучшением.
"Электроэнергетическая сеть Венесуэлы находится в плачевном состоянии и уязвима после многих лет социалистического бесхозяйственности, коррупции и плохого технического обслуживания. В масштабах всей страны производство электроэнергии сократилось более чем на 30% из-за значительного недостатка финансирования и коррупционных, неадекватных методов эксплуатации и технического обслуживания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В США заявили, что уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
Вчера, 19:34
Минэнерго США добавило, что Вашингтон будет работать над улучшением и модернизацией энергетической инфраструктуры Венесуэлы.
"Мы будем работать над улучшением электроэнергетической сети, которая имеет решающее значение для увеличения добычи нефти, расширения экономических возможностей и повышения качества жизни венесуэльского народа", - отметили в ведомстве.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Госсекретарь США Марко Рубио во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Рубио назвал передачу власти в Венесуэле заключительной фазой плана США
Вчера, 19:49
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Силия ФлоресНиколас МадуроООНДональд Трамп
 
 
