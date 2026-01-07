https://ria.ru/20260107/ssha-2066785386.html
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу, заявили в Минэнерго
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу для смешивания и подготовки тяжелой нефти к транспортировке, заявило минэнерго США. РИА Новости, 07.01.2026
Райт: США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу для подготовки к трансферу