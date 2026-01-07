Рейтинг@Mail.ru
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 07.01.2026 (обновлено: 19:35 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/ssha-2066785386.html
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу, заявили в Минэнерго
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 07.01.2026
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу, заявили в Минэнерго
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу для смешивания и подготовки тяжелой нефти к транспортировке, заявило минэнерго США. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T19:24:00+03:00
2026-01-07T19:35:00+03:00
сша
в мире
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_c4f1a1e6c34ed3172bdadc36177a3491.jpg
https://ria.ru/20260107/ssha-2066785178.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915244367_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_5424d635560ecb5997707c065918ee01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, венесуэла
США, В мире, Венесуэла
США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу, заявили в Минэнерго

Райт: США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу для подготовки к трансферу

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США разрешат поставки легкой нефти в Венесуэлу для смешивания и подготовки тяжелой нефти к транспортировке, заявило минэнерго США.
"Американская легкая сырая нефть будет по мере необходимости поставляться в Венесуэлу для смешивания, улучшения и оптимизации производства и транспортировки венесуэльской тяжелой (высоковязкой) нефти", - говорится в заявлении министерства.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
Вчера, 19:21
 
СШАВ миреВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала