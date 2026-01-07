Рейтинг@Mail.ru
США снимут часть санкций на импорт в Венесуэлу, заявили в Минэнерго
19:23 07.01.2026 (обновлено: 19:39 07.01.2026)
США снимут часть санкций на импорт в Венесуэлу, заявили в Минэнерго
США снимут часть санкций на импорт в Венесуэлу, заявили в Минэнерго
США разрешат ввоз в Венесуэлу некоторого оборудования, необходимого для производства нефти, заявил минэнерго Соединенных Штатов. РИА Новости, 07.01.2026
сша, в мире, венесуэла, удары сша по венесуэле
США, В мире, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
США снимут часть санкций на импорт в Венесуэлу, заявили в Минэнерго

Минэнерго: США снимут часть санкций на импорт в Венесуэлу оборудования для нефти

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США разрешат ввоз в Венесуэлу некоторого оборудования, необходимого для производства нефти, заявил минэнерго Соединенных Штатов.
"США разрешат импорт (в Венесуэлу - ред.) некоторых видов нефтепромыслового оборудования, запчастей и услуг, чтобы немедленно компенсировать десятилетия снижения добычи и обеспечить рост в краткосрочной перспективе", - говорится в заявлении министерства.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
США, В мире, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
 
 
