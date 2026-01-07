https://ria.ru/20260107/ssha-2066785288.html
США снимут часть санкций на импорт в Венесуэлу, заявили в Минэнерго
США снимут часть санкций на импорт в Венесуэлу, заявили в Минэнерго - РИА Новости, 07.01.2026
США снимут часть санкций на импорт в Венесуэлу, заявили в Минэнерго
США разрешат ввоз в Венесуэлу некоторого оборудования, необходимого для производства нефти, заявил минэнерго Соединенных Штатов. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T19:23:00+03:00
2026-01-07T19:23:00+03:00
2026-01-07T19:39:00+03:00
сша
в мире
венесуэла
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260107/ssha-2066785178.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, венесуэла, удары сша по венесуэле
США, В мире, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
США снимут часть санкций на импорт в Венесуэлу, заявили в Минэнерго
Минэнерго: США снимут часть санкций на импорт в Венесуэлу оборудования для нефти