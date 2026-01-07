Глава Минэнерго США недоволен темпами пополнения запаса нефти

Райт подчеркнул, что минэнерго ищет нестандартные механизмы сотрудничества с частными компаниями, которые позволят пополнять стратегический резерв без привлечения бюджетных средств. Он пообещал раскрыть детали этих подходов в течение ближайшего года.

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года. Затем, с начала 2023 года, его динамика несколько раз менялась, а с середины декабря того же года наблюдался продолжительный и в целом стабильный рост, не считая трех недель нулевой динамики в феврале 2025 года и двух недель снижения в июле.