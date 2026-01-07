Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэнерго США недоволен темпами пополнения запаса нефти
17:45 07.01.2026
Глава Минэнерго США недоволен темпами пополнения запаса нефти
Глава Минэнерго США недоволен темпами пополнения запаса нефти - РИА Новости, 07.01.2026
Глава Минэнерго США недоволен темпами пополнения запаса нефти
Темпы пополнения стратегического нефтяного резерва США всё еще не соответствуют требованиям администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 07.01.2026
2026
Глава Минэнерго США недоволен темпами пополнения запаса нефти

Глава Минэнерго США недоволен темпами пополнения стратегического запаса нефти

© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Sue Ogrocki
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Темпы пополнения стратегического нефтяного резерва США всё еще не соответствуют требованиям администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявил министр энергетики США Крис Райт.
"Мы пополняем запасы, хотя и не такими темпами, как хотелось бы", - сказал Райт на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США намерены самостоятельно продавать нефть из Венесуэлы, заявил Райт
Вчера, 16:50
Райт подчеркнул, что минэнерго ищет нестандартные механизмы сотрудничества с частными компаниями, которые позволят пополнять стратегический резерв без привлечения бюджетных средств. Он пообещал раскрыть детали этих подходов в течение ближайшего года.
Стратегический резерв нефти США за неделю, завершившуюся 26 декабря, увеличился на 0,248 миллиона баррелей - до 413,219 миллиона, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года. Затем, с начала 2023 года, его динамика несколько раз менялась, а с середины декабря того же года наблюдался продолжительный и в целом стабильный рост, не считая трех недель нулевой динамики в феврале 2025 года и двух недель снижения в июле.
В 2022 году тогдашний президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва в общей сложности 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин. Он подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
Райт 20 марта этого года заявил, что государству потребуются годы усилий, чтобы восполнить стратегический резерв, однако администрация нового президента Дональда Трампа намерена это сделать.
Участок магистрального газопровода, архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США готовы удвоить экспорт газа в Европу, сообщил глава Минэнерго
Вчера, 17:23
 
