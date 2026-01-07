https://ria.ru/20260107/ssha-2066773600.html
Военные США захватили танкер Sophia в Карибском море
Американские военные в среду захватили танкер Sophia в водах Карибского моря и в данный момент сопровождают его в порт США, сообщает Южное командование страны... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T17:25:00+03:00
2026-01-07T17:25:00+03:00
2026-01-07T22:06:00+03:00
сша
в мире
карибское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066775707_0:42:515:332_1920x0_80_0_0_8b2e36a333845c18e6ed845905bf24a4.jpg
сша
карибское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/07/2066775707_48:39:466:353_1920x0_80_0_0_c9e8c133b2186ecbac6751c65e141333.jpg
ВС США захватили танкер Sophia в Карибском море, его сопровождают в США