17:25 07.01.2026 (обновлено: 22:06 07.01.2026)
сша, в мире, карибское море
США, В мире, Карибское море
Военные США захватили танкер Sophia в Карибском море

ВС США захватили танкер Sophia в Карибском море, его сопровождают в США

© U.S. Southern CommandСША захватили танкер Sophia в водах Карибского моря
США захватили танкер Sophia в водах Карибского моря - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© U.S. Southern Command
США захватили танкер Sophia в водах Карибского моря
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Американские военные в среду захватили танкер Sophia в водах Карибского моря и в данный момент сопровождают его в порт США, сообщает Южное командование страны (SOUTHCOM).
"В ходе операции этим утром Министерство войны в координации с Министерством внутренней безопасности США без происшествий задержало подсанкционный танкер. Захваченный танкер Sophia находился в международных водах и осуществлял незаконную деятельность в Карибском море. Береговая охрана США сопровождает судно в США для окончательной стоянки", — написало командование в соцсети X.
 
