США готовы удвоить экспорт газа в Европу, сообщил глава Минэнерго - РИА Новости, 07.01.2026
17:23 07.01.2026 (обновлено: 17:28 07.01.2026)
США готовы удвоить экспорт газа в Европу, сообщил глава Минэнерго
США готовы удвоить экспорт газа в Европу, сообщил глава Минэнерго - РИА Новости, 07.01.2026
США готовы удвоить экспорт газа в Европу, сообщил глава Минэнерго
Соединённые Штаты готовы значительно нарастить поставки природного газа в Европу и при необходимости удвоить объёмы экспорта, задействовав дополнительные... РИА Новости, 07.01.2026
экономика
европа
сша
америка
экономика, европа, сша, америка
Экономика, Европа, США, Америка
США готовы удвоить экспорт газа в Европу, сообщил глава Минэнерго

Глава Минэнерго Райт: США готовы удвоить экспорт газа в Европу

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода, архивное фото
Участок магистрального газопровода, архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Участок магистрального газопровода, архивное фото. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Соединённые Штаты готовы значительно нарастить поставки природного газа в Европу и при необходимости удвоить объёмы экспорта, задействовав дополнительные буровые мощности, заявил в среду глава министерства энергетики США Крис Райт.
"Мы можем поставить Европе больше газа — мы можем удвоить наш экспорт. Для этого нужно запустить ещё 10–15 буровых установок. И мы можем это сделать. Это Америка — мы справимся", — сказал Райт, выступая на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами.
По его словам, США уже являются крупнейшим экспортёром газа в мире, хотя сейчас в работе находится около 120 газовых буровых установок.
Райт отметил, что природный газ остаётся ключевым ресурсом для экономики США, обеспечивая работу дата-центров, промышленности, химического и энергоёмкого производства.
"В Соединённых Штатах — самый дешёвый, надёжный и широко применяемый энергоресурс, поставляемый по трубопроводам. Мы продолжим наращивать экспорт, но внутреннее потребление газа также будет значительно расти — так Америка реиндустриализируется", — подчеркнул он.
ЭкономикаЕвропаСШААмерика
 
 
