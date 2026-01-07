США готовы удвоить экспорт газа в Европу, сообщил глава Минэнерго

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Соединённые Штаты готовы значительно нарастить поставки природного газа в Европу и при необходимости удвоить объёмы экспорта, задействовав дополнительные буровые мощности, заявил в среду глава министерства энергетики США Крис Райт.

Райт отметил, что природный газ остаётся ключевым ресурсом для экономики США, обеспечивая работу дата-центров, промышленности, химического и энергоёмкого производства.

"В Соединённых Штатах — самый дешёвый, надёжный и широко применяемый энергоресурс, поставляемый по трубопроводам. Мы продолжим наращивать экспорт, но внутреннее потребление газа также будет значительно расти — так Америка реиндустриализируется", — подчеркнул он.