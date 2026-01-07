https://ria.ru/20260107/ssha-2066773183.html
США готовы удвоить экспорт газа в Европу, сообщил глава Минэнерго
США готовы удвоить экспорт газа в Европу, сообщил глава Минэнерго
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Соединённые Штаты готовы значительно нарастить поставки природного газа в Европу и при необходимости удвоить объёмы экспорта, задействовав дополнительные буровые мощности, заявил в среду глава министерства энергетики США Крис Райт.
"Мы можем поставить Европе
больше газа — мы можем удвоить наш экспорт. Для этого нужно запустить ещё 10–15 буровых установок. И мы можем это сделать. Это Америка
— мы справимся", — сказал Райт, выступая на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами
.
По его словам, США
уже являются крупнейшим экспортёром газа в мире, хотя сейчас в работе находится около 120 газовых буровых установок.
Райт отметил, что природный газ остаётся ключевым ресурсом для экономики США, обеспечивая работу дата-центров, промышленности, химического и энергоёмкого производства.
"В Соединённых Штатах — самый дешёвый, надёжный и широко применяемый энергоресурс, поставляемый по трубопроводам. Мы продолжим наращивать экспорт, но внутреннее потребление газа также будет значительно расти — так Америка реиндустриализируется", — подчеркнул он.