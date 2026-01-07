США не решатся на атаку против Кубы, считает депутат парламента Венесуэлы

КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. Соединённые Штаты вряд ли пойдут на военную атаку против Кубы, несмотря на агрессивную риторику, заявил РИА Новости депутат парламента Венесуэлы Анхель Родригес.
По словам собеседника агентства, неприятие таких действий Вашингтона наблюдается во всем мире - "от Европы до Азии, от Латинской Америки до Карибского бассейна" - поэтому продолжение агрессии США маловероятно.
"Не думаю, что администрация (президента США Дональда) Трампа станет дальше усугублять это отторжение, продолжая военные действия против стран, которые не ведут и не формируют политику против Соединённых Штатов. Ранее многие международные круги считали, что военная операция США против Венесуэлы политически невозможна, но теперь мы уже видим последствия этих действий — по крайней мере, на внутреннем уровне", - заключил Родригес.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Пятого января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.