Рейтинг@Mail.ru
США не решатся на атаку против Кубы, считает депутат парламента Венесуэлы - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/ssha-2066768658.html
США не решатся на атаку против Кубы, считает депутат парламента Венесуэлы
США не решатся на атаку против Кубы, считает депутат парламента Венесуэлы - РИА Новости, 07.01.2026
США не решатся на атаку против Кубы, считает депутат парламента Венесуэлы
Соединённые Штаты вряд ли пойдут на военную атаку против Кубы, несмотря на агрессивную риторику, заявил РИА Новости депутат парламента Венесуэлы Анхель... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T17:04:00+03:00
2026-01-07T17:04:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
куба
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590547097_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c83180c784866889bee2bd1faa21e67b.jpg
https://ria.ru/20260105/venesuela-2066456949.html
https://ria.ru/20260107/kolumbija-2066743559.html
сша
венесуэла
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590547097_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_be3232780fa8c535ee99f1fef6a7e437.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, куба, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Куба, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
США не решатся на атаку против Кубы, считает депутат парламента Венесуэлы

Депутат Родригес: США вряд ли решатся на военную атаку против Кубы

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВид на город Сантьяго-де-Куба
Вид на город Сантьяго-де-Куба - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Вид на город Сантьяго-де-Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАРАКАС, 5 янв - РИА Новости. Соединённые Штаты вряд ли пойдут на военную атаку против Кубы, несмотря на агрессивную риторику, заявил РИА Новости депутат парламента Венесуэлы Анхель Родригес.
"Куба - это не Венесуэла, так же как и Никарагуа - это не Венесуэла. Это разные политические процессы, и хотя США не смогли продвинуться в отношении Кубы, я не думаю, что они решатся на военные действия такого характера", - сказал Родригес.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
5 января, 12:48
По словам собеседника агентства, неприятие таких действий Вашингтона наблюдается во всем мире - "от Европы до Азии, от Латинской Америки до Карибского бассейна" - поэтому продолжение агрессии США маловероятно.
"Не думаю, что администрация (президента США Дональда) Трампа станет дальше усугублять это отторжение, продолжая военные действия против стран, которые не ведут и не формируют политику против Соединённых Штатов. Ранее многие международные круги считали, что военная операция США против Венесуэлы политически невозможна, но теперь мы уже видим последствия этих действий — по крайней мере, на внутреннем уровне", - заключил Родригес.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. Пятого января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Здание Министерства иностранных дел Колумбии в Боготе - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В Колумбии считают, что США не будут проводить операцию против нее
Вчера, 14:05
 
В миреСШАВенесуэлаКубаНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала