Европейское командование ВС США объявило о задержании российского танкера

"Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США", — говорится в публикации в соцсети X.

Как писало агентство Reuters, американские военные вели погоню за танкером более двух недель.

Позднее в Минтрансе России указали на то, что ВМС США высадились на танкер "Маринера" в открытом море, что противоречит нормам конвенции ООН по морскому праву. Там добавили, что судно получило временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.