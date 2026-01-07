Рейтинг@Mail.ru
Европейское командование ВС США объявило о задержании российского танкера - РИА Новости, 07.01.2026
16:58 07.01.2026 (обновлено: 23:59 07.01.2026)
Европейское командование ВС США объявило о задержании российского танкера
Европейское командование ВС США объявило о задержании российского танкера
Европейское командование Вооруженных сил США заявило о задержании российского танкера "Маринера", обвинив его в нарушении американских санкций. РИА Новости, 07.01.2026
в мире
сша
россия
вооруженные силы сша
министерство обороны сша
венесуэла
пит хегсет
северная атлантика
Европейское командование ВС США объявило о задержании танкера "Маринера"

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США заявило о задержании российского танкера "Маринера", обвинив его в нарушении американских санкций.
«

"Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США", — говорится в публикации в соцсети X.

© RT на русском/TelegramНа борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
На борт танкера Маринера, преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© RT на русском/Telegram
На борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант

Как писало агентство Reuters, американские военные вели погоню за танкером более двух недель.

В операции участвовали Минюст и Министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном. Глава военного ведомства Пит Хегсет, комментируя произошедшее, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру. Кроме того, американские военные захватили танкер Sophia в водах Карибского моря.
Позднее в Минтрансе России указали на то, что ВМС США высадились на танкер "Маринера" в открытом море, что противоречит нормам конвенции ООН по морскому праву. Там добавили, что судно получило временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.
Накануне в МИД сообщили, что Москва с тревогой следит за ситуацией вокруг российского судна. Ведомство подчеркнуло, что танкер находится в международных водах Северной Атлантики в полном соответствии с нормами международного морского права. Там также отметили немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к судну.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин ответил на вопрос о связи с Россией танкера, задержанного во Франции
2 октября 2025, 21:01
 
