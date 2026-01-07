Европейское командование ВС США объявило о задержании российского танкера

ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США заявило о задержании российского танкера "Маринера", обвинив его в нарушении американских санкций.
"Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США", — говорится в публикации в соцсети X.
На борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
На борт танкера "Маринера", преследуемого береговой охраной США, пытается высадиться десант
Как писало агентство Reuters, американские военные вели погоню за танкером более двух недель.
В операции участвовали Минюст и Министерство внутренней безопасности США в координации с Пентагоном. Глава военного ведомства Пит Хегсет, комментируя произошедшее, заявил, что блокада подсанкционной нефти из Венесуэлы остается в силе по всему миру. Кроме того, американские военные захватили танкер Sophia в водах Карибского моря.
Позднее в Минтрансе России указали на то, что ВМС США высадились на танкер "Маринера" в открытом море, что противоречит нормам конвенции ООН по морскому праву. Там добавили, что судно получило временное разрешение на плавание под российским флагом 24 декабря.
Накануне в МИД сообщили, что Москва с тревогой следит за ситуацией вокруг российского судна. Ведомство подчеркнуло, что танкер находится в международных водах Северной Атлантики в полном соответствии с нормами международного морского права. Там также отметили немотивированно пристальное внимание американских и натовских военных к судну.
