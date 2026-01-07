Рейтинг@Mail.ru
16:50 07.01.2026 (обновлено: 17:04 07.01.2026)
США намерены самостоятельно продавать нефть из Венесуэлы, заявил Райт

Глава Минэнерго: США обсуждают с Венесуэлой самостоятельную продажу нефти

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. США намерены на неограниченный срок взять на себя контроль над продажей на мировом рынке всей добываемой в Венесуэле нефти, начав на данном этапе с реализации нефтяных запасов, находящихся на складах этой латиноамериканской страны, сообщил министр энергетики США Крис Райт.
"Мы планируем начать с продажи сырой нефти, накопленной на складах в Венесуэле, а в дальнейшем, на неограниченный срок, взять на себя реализацию всей нефти, добываемой в этой стране, на рынке", - сказал Райт на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами.
 
