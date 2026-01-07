США намерены самостоятельно продавать нефть из Венесуэлы, заявил Райт

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. США намерены на неограниченный срок взять на себя контроль над продажей на мировом рынке всей добываемой в Венесуэле нефти, начав на данном этапе с реализации нефтяных запасов, находящихся на складах этой латиноамериканской страны, сообщил министр энергетики США Крис Райт.