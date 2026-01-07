Рейтинг@Mail.ru
США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 07.01.2026 (обновлено: 16:55 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/ssha-2066766130.html
США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы, пишут СМИ
США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2026
США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы, пишут СМИ
Продажи нефти из Венесуэлы в США будут продолжаться в течение неопределённого срока, а санкционный режим в отношении Каракаса планируется ослабить, сообщил в... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:43:00+03:00
2026-01-07T16:55:00+03:00
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
в мире
каракас
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7858b190c3519e219fe8e06444f4769a.jpg
https://ria.ru/20260107/ssha-2066767077.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061294848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_48841cb1e1e9ded4321bdda2472912a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, в мире, каракас, дональд трамп, николас мадуро
США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, В мире, Каракас, Дональд Трамп, Николас Мадуро
США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы, пишут СМИ

CNBC: США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы

© AP Photo / Allison RobbertЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Продажи нефти из Венесуэлы в США будут продолжаться в течение неопределённого срока, а санкционный режим в отношении Каракаса планируется ослабить, сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.
По информации собеседника телеканала, продажи нефти из Венесуэлы в США будут продолжаться неопределённый срок, а санкции будут ослаблены. Как утверждает телеканал, США намерены приобрести более 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти.
Телеканал ABC со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, ранее сообщал что США потребовали от Венесуэлы согласиться на эксклюзивное партнерство с США по нефти и отдавать предпочтение Вашингтону при продаже тяжелой нефти. Ранее американский президент Дональд Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США намерены самостоятельно продавать нефть из Венесуэлы, заявил Райт
Вчера, 16:50
 
СШАВенесуэлаУдары США по ВенесуэлеВ миреКаракасДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала