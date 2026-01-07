https://ria.ru/20260107/ssha-2066766130.html
США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы, пишут СМИ
США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы, пишут СМИ
Продажи нефти из Венесуэлы в США будут продолжаться в течение неопределённого срока, а санкционный режим в отношении Каракаса планируется ослабить, сообщил в... РИА Новости, 07.01.2026
США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы, пишут СМИ
CNBC: США планируют смягчить санкции в отношении Венесуэлы