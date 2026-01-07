Рейтинг@Mail.ru
США не будут делать из Венесуэлы колонию, заявил сенатор Грэм* - РИА Новости, 07.01.2026
14:59 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/ssha-2066752375.html
США не будут делать из Венесуэлы колонию, заявил сенатор Грэм*
Сенатор США Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Вашингтон не будет делать из Венесуэлы свою колонию и владеть ей вечно. РИА Новости, 07.01.2026
© AP Photo / Josh ReynoldsАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Josh Reynolds
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Сенатор США Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что Вашингтон не будет делать из Венесуэлы свою колонию и владеть ей вечно.
"(Президент США Дональд - ред.) Трамп хочет, чтобы все знали, что он у власти. Я хочу, чтобы все услышали, что мы управляем Венесуэлой... Это не значит, что мы будем владеть ей вечно. Она не станет колонией США, но мы ей управляем", - заявил Грэм* в интервью порталу Semafor.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ.
 
