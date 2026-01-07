В США появится движение против Трампа из-за Венесуэлы, считает политик

АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Действия Вашингтона в отношении Венесуэлы и заявления о Гренландии могут спровоцировать в США масштабное движение против администрации президента страны Дональда Трампа, следует из заявления лидера турецкой партии "Vatan" (Родина) Догу Перинчека, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
По его мнению, администрация Трампа, напав на Венесуэлу, одновременно угрожает еще целому ряду государств, включая Колумбию, Кубу, Мексику, Бразилию и Иран. Перинчек также утверждает, что Вашингтон объявил о намерении оккупировать Гренландию, которая является территорией Дании - члена НАТО, тем самым бросив вызов европейским странам.
"Там (в США - ред.) разворачивается крупное движение против администрации Трампа, а Конгресс признает незаконным нападение на Венесуэлу без решения законодателей", - говорится в заявлении турецкого политика.
Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.