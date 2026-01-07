В США появится движение против Трампа из-за Венесуэлы, считает политик

АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Действия Вашингтона в отношении Венесуэлы и заявления о Гренландии могут спровоцировать в США масштабное движение против администрации президента страны Дональда Трампа, следует из заявления лидера турецкой партии "Vatan" (Родина) Догу Перинчека, имеющегося в распоряжении РИА Новости.