В США появится движение против Трампа из-за Венесуэлы, считает политик

14:22 07.01.2026 (обновлено: 21:04 07.01.2026)
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, догу перинчек, нато, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Догу Перинчек, НАТО, ООН, Удары США по Венесуэле
Турецкий политик Догу Перинчек
Турецкий политик Догу Перинчек
Турецкий политик Догу Перинчек
АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Действия Вашингтона в отношении Венесуэлы и заявления о Гренландии могут спровоцировать в США масштабное движение против администрации президента страны Дональда Трампа, следует из заявления лидера турецкой партии "Vatan" (Родина) Догу Перинчека, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Мы вступили в период, когда экономика и военные инициативы США будут подвергнуты испытанию в семи климатических зонах и пяти океанах", - заявил Перинчек.
Родион Мирошник
Киев и ЕС уговаривают Трампа вернуться на позиции Байдена, заявил Мирошник
Вчера, 04:32
По его мнению, администрация Трампа, напав на Венесуэлу, одновременно угрожает еще целому ряду государств, включая Колумбию, Кубу, Мексику, Бразилию и Иран. Перинчек также утверждает, что Вашингтон объявил о намерении оккупировать Гренландию, которая является территорией Дании - члена НАТО, тем самым бросив вызов европейским странам.
"Там (в США - ред.) разворачивается крупное движение против администрации Трампа, а Конгресс признает незаконным нападение на Венесуэлу без решения законодателей", - говорится в заявлении турецкого политика.
Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
Президент США Дональд Трамп
Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти, сообщил Трамп
Вчера, 03:06
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Чтоб чужие боялись": Трамп готовит новую операцию
Вчера, 08:00
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампДогу ПеринчекНАТОООНУдары США по Венесуэле
 
 
