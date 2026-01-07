Рейтинг@Mail.ru
США не планируют вторгаться в Гренландию, заявил Рубио
12:02 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/ssha-2066727174.html
США не планируют вторгаться в Гренландию, заявил Рубио
США не планируют вторгаться в Гренландию, заявил Рубио - РИА Новости, 07.01.2026
США не планируют вторгаться в Гренландию, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию, сообщил глава МИД... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T12:02:00+03:00
2026-01-07T12:02:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
марко рубио
жан-ноэль барро
дональд трамп
мид франции‎
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, марко рубио, жан-ноэль барро, дональд трамп, мид франции‎
В мире, Гренландия, США, Дания, Марко Рубио, Жан-Ноэль Барро, Дональд Трамп, МИД Франции‎, Удары США по Венесуэле
США не планируют вторгаться в Гренландию, заявил Рубио

Госсекретарь Рубио заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой заявил, что США не планируют вторгаться в Гренландию, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
Издание Wall Street Journal ранее сообщило со ссылкой на источники, что Рубио в ходе закрытого брифинга с высокопоставленными чиновниками заявил об отсутствии у Вашингтона планов по вторжению в Гренландию. По словам госсекретаря, цель США состоит в выкупе острова у Дании.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп рассчитывает на приобретение США Гренландии до конца его срока
6 января, 23:43
"Я вчера разговаривал по телефону с государственным секретарем (США Марко Рубио - ред.)... Он подтвердил, что это (идея вторжения в Гренландию - ред.) не тот подход, которого придерживаются Соединенные Штаты", - заявил Барро в эфире радиостанции Radio France.
По словам французского министра, Рубио исключил повторение в Гренландии сценария, реализованного в Венесуэле.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти после операции США в Венесуэле разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро". В ответ на это посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности Королевства Дания. Гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, уточнив при этом, что никаких причин для паники нет.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Европейские страны выпустили заявление из-за притязаний США на Гренландию
6 января, 15:14
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен в понедельник подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет американского посла в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
СМИ: власти Франции боятся притязаний США на их территории из-за Гренландии
5 апреля 2025, 00:22
 
В миреГренландияСШАДанияМарко РубиоЖан-Ноэль БарроДональд ТрампМИД Франции‎
 
 
