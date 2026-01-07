Рейтинг@Mail.ru
07.01.2026

США могут снять санкции с Турции в оборонной сфере, пишут СМИ
11:59 07.01.2026
США могут снять санкции с Турции в оборонной сфере, пишут СМИ
США могут снять санкции с Турции в оборонной сфере, пишут СМИ
США могут снять санкции с Турции в оборонной сфере, пишут СМИ
США в первом квартале 2026 года могут пойти на конкретные шаги по снятию санкций против Турции в сфере оборонной промышленности, сообщила турецкая... РИА Новости, 07.01.2026
в мире
сша
турция
анкара (провинция)
дональд трамп
хакан фидан
halkbank
f-35
сша
турция
анкара (провинция)
в мире, сша, турция, анкара (провинция), дональд трамп, хакан фидан, halkbank, f-35, с-400 «триумф», f-16
В мире, США, Турция, Анкара (провинция), Дональд Трамп, Хакан Фидан, Halkbank, F-35, С-400 «Триумф», F-16
США могут снять санкции с Турции в оборонной сфере, пишут СМИ

США могут снять санкции с Турции в сфере оборонной промышленности в 2026 году

© AP Photo / ODED BALILTYКорабли ВМС Турции в проливе Босфор
Корабли ВМС Турции в проливе Босфор - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / ODED BALILTY
Корабли ВМС Турции в проливе Босфор. Архивное фото
АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. США в первом квартале 2026 года могут пойти на конкретные шаги по снятию санкций против Турции в сфере оборонной промышленности, сообщила турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
По данным издания, снятие санкций CAATSA (закон США "О противодействии противникам Америки посредством санкций") имеет критическое значение для турецкой оборонной промышленности. Закупка американских истребителей F-16 и F-35 рассматривается Анкарой как важная для обороны на фоне текущей международной обстановки.
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
США изучают вопрос продажи Турции истребителей F-35
30 декабря 2025, 01:25
"Дело Halkbank (разбирательство в США вокруг турецкого госбанка Halkbank по обвинениям в обходе санкций против Ирана - ред.) может быть завершено раньше срока. В первом квартале 2026 года президент США Дональд Трамп может предпринять конкретные шаги по этим вопросам", - говорится в сообщении.
При этом, отмечает Hürriyet, в интересах страны власти не делают слишком много публичных комментариев, указывая на наличие в США лобби, настроенных против Турции.
Президент США заявлял в сентябре, что Вашингтон может позволить Анкаре приобрести F-35, если Эрдоган сделает что-то для Америки.
Трамп дал указание начать процедуры по снятию санкций CAATSA, введённых после покупки Анкарой зенитного ракетного комплекса С-400, сообщил ранее глава МИД Турции Хакан Фидан.
В 2017 году Турция заключила с Россией контракт на поставку полкового комплекта С-400, который получила летом-осенью 2019 года. При этом США требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot, но Анкара на это не пошла. В наказание Вашингтон исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 и ввел санкции против руководителей оборонно-промышленного комплекса по закону CAATSA. Соединенные Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Фидан заявил, что Трамп приказал снять с Турции санкции из-за покупки С-400
16 ноября 2025, 00:31
 
В миреСШАТурцияАнкара (провинция)Дональд ТрампХакан ФиданHalkbankF-35С-400 «Триумф»F-16
 
 
