США перебросили самолеты и два вертолета на базы в Британии, пишет Times
10:18 07.01.2026
США перебросили самолеты и два вертолета на базы в Британии, пишет Times
США перебросили самолеты и два вертолета на базы в Британии, пишет Times - РИА Новости, 07.01.2026
США перебросили самолеты и два вертолета на базы в Британии, пишет Times
США перебросили 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и два тяжеловооруженных вертолета AC-130J Ghostrider на авиабазы в Великобритании, при этом в... РИА Новости, 07.01.2026
в мире, сша, великобритания, глостершир
В мире, США, Великобритания, Глостершир
США перебросили самолеты и два вертолета на базы в Британии, пишет Times

Times: США перебросили на авиабазы в Британии 14 самолетов и два вертолета

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Samuel RuizОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Samuel Ruiz
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. США перебросили 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и два тяжеловооруженных вертолета AC-130J Ghostrider на авиабазы в Великобритании, при этом в британском министерстве обороны эту информацию комментировать отказались, утверждает газета Times.
"С субботы на трех базах Королевских ВВС в Саффолке и Глостершире приземлился флот из как минимум 14 транспортных самолетов C-17 Globemaster и двух тяжело вооруженных вертолетов AC-130J Ghostrider", - говорится в материале издания.
По информации газеты, на борту Globemaster могли находиться как минимум пять вертолетов MH-60M Black Hawk и один MH-47G Chinook, которые применяются при проведении спецопераций.
Как отмечает Times, базы, на которые прибыли самолеты, используются совместно Королевскими ВВС и ВВС США.
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
США при операции в Венесуэле использовали истребители F-35 и F-22
3 января, 20:30
 
В миреСШАВеликобританияГлостершир
 
 
