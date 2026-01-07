Операция в Венесуэле оттолкнет от США Латинскую Америку, считает эксперт

ПЕКИН, 7 янв - РИА Новости. Операция в Венесуэле оттолкнет от США страны Латинской Америки, считает директор Института развивающихся стран при Китайском институте международных исследований в Пекине Ван Юмин.
По словам эксперта, которые приводит китайская государственная газета Global Times, в то время, как страны Латинской Америки переживают беспрецедентный рост осознания своей стратегической автономии, действия США могут принести лишь временный, неустойчивый успех.
"Это столкнется с сильным сопротивлением со стороны стран региона и одновременно поспособствует росту антиамериканских настроений", - сказал Ван Юмин.
Эксперт отметил, что осуждение со стороны как союзников, так и противников США доказывает, что Вашингтон открыто нарушил нормы, регулирующие современные международные отношения.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.