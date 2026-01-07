Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции "коалиции желающих" в Елисейском дворце. Архивное фото

Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции "коалиции желающих" в Елисейском дворце

© Getty Images / Tom Nicholson Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции "коалиции желающих" в Елисейском дворце

СМИ: США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США не подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева, принятую по итогам встречи в Париже, сообщило Politico.

По данным издания, изначально ожидалось, что Вашингтон сделает это, однако документ подписали лишь представители "коалиции желающих", в которую Штаты не входят.

« "Подробности американского участия в многонациональной силе на Украине убрали из более раннего проекта (заявления по итогам встречи. — Прим. ред.). В этой версии говорилось, что США обязуются поддержать силу в случае атаки на нее", — говорится в публикации.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.

В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией.

Позиция США

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф подчеркнул, что участники переговоров в Париже добились существенного прогресса по нескольким ключевым вопросам, включая гарантии безопасности для Киева. По его словам, США надеются на компромисс по территориальному вопросу.

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, в свою очередь, отметил, что президент в вопросе гарантий безопасности для Украины ориентируется на беседы с Владимиром Путиным. Он добавил, что встреча в Париже стала важным элементом на пути к мирной сделке.

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря российский лидер принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной Штатами, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.

Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча представителей США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО

В конце декабря Трамп провел переговоры с Зеленским во Флориде. По их итогам глава Белого дома рассказал, что стороны достигли взаимопонимания по 95 процентам вопросов. Затем американский президент провел телефонный разговор с российским коллегой, во время которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.