Присутствие США в Карибском бассейне сохранит напряженность, считают в РАН

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Военное присутствие Соединенных Штатов в Карибском бассейне, объясняемое борьбой с наркотрафиком, приведет к сохранению напряженности в регионе, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Демонстрация решимости применить ВС и присутствие ВС США в районе Карибского моря для решения этой задачи (противодействие распространению наркотиков - ред.) будет сохранять там высокую напряженность до тех пор, пока страны Южной Америки не предпримут приемлемых, с точки зрения команды (президента США Дональда - ред.) Трампа, шагов по искоренению наркооборота", - говорится в докладе.
Также там добавили, что действия США в регионе, скорее всего, ограничатся наращиванием контингента и редкими точечными операциями.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.