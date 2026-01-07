Рейтинг@Mail.ru
Присутствие США в Карибском бассейне сохранит напряженность, считают в РАН - РИА Новости, 07.01.2026
08:10 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/ssha-2066701633.html
Присутствие США в Карибском бассейне сохранит напряженность, считают в РАН
Военное присутствие Соединенных Штатов в Карибском бассейне, объясняемое борьбой с наркотрафиком, приведет к сохранению напряженности в регионе, говорится в... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T08:10:00+03:00
2026-01-07T08:10:00+03:00
РИА Новости
2026
РИА Новости
Тяжелый атомный ракетный крейсер в южной части Карибского моря
Тяжелый атомный ракетный крейсер в южной части Карибского моря
© РИА Новости / Служба информации и общественных связей ВМФ России
Перейти в медиабанк
Тяжелый атомный ракетный крейсер в южной части Карибского моря. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Военное присутствие Соединенных Штатов в Карибском бассейне, объясняемое борьбой с наркотрафиком, приведет к сохранению напряженности в регионе, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Демонстрация решимости применить ВС и присутствие ВС США в районе Карибского моря для решения этой задачи (противодействие распространению наркотиков - ред.) будет сохранять там высокую напряженность до тех пор, пока страны Южной Америки не предпримут приемлемых, с точки зрения команды (президента США Дональда - ред.) Трампа, шагов по искоренению наркооборота", - говорится в докладе.
Также там добавили, что действия США в регионе, скорее всего, ограничатся наращиванием контингента и редкими точечными операциями.
Ранее телеканал CNN сообщал, что ЦРУ США нанесло удар беспилотником по портовому объекту на побережье Венесуэлы, который якобы использовался известной венесуэльской группировкой "Трен де Арагуа" для хранения наркотиков и их погрузки на суда для дальнейшей транспортировки.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
