Присутствие США в Карибском бассейне сохранит напряженность, считают в РАН

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Военное присутствие Соединенных Штатов в Карибском бассейне, объясняемое борьбой с наркотрафиком, приведет к сохранению напряженности в регионе, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости.