США тяжело находить союзников, рассказал аналитик

АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Операция США в Венесуэле показала, что Вашингтон утратил способность формировать международный консенсус и находить союзников в ключевых точках мира, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Гёкхун Гёчмен.
По словам собеседника агентства, происходящее важнее оценки "оперативных возможностей" США.
"Вашингтон больше не способен формировать консенсус, тогда как именно это отличает государственную политику от действий бандитов", - сказал аналитик.
Гёчмен утверждает, что в период, когда США находились на пике влияния, Вашингтон мог добиваться поддержки через международные институты и превращать собственные решения в международные нормы. Сейчас, по его оценке, США действуют в логике односторонних установок, которые он сравнил с "самопровозглашенной доктриной" и сформулировал как принцип "я сделал — значит, так и будет".
Аналитик также заявил, что страны, ощущающие себя униженными или ущемленными, могут ждать момента для ответных действий. Он добавил, что государство, которое, по его выражению, "не может скрыть железный кулак в бархатной перчатке", не способно устойчиво удерживать гегемонию.
Комментируя стратегические приоритеты США, Гёчмен сказал, что Вашингтон, по его мнению, стремится постепенно сократить военное присутствие в Европе и на Ближнем Востоке и сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе, выстраивая систему безопасности через партнеров. Первым шагом в этой логике он назвал попытки удерживать соперников вдали от Западного полушария, которое США считают зоной своих ключевых интересов, из-за чего, как он утверждает, именно там "концентрируется насилие".
При этом, по оценке Гёчмена, Вашингтон не может гарантировать, что регионы, из которых он уходит, не перейдут в сферу влияния конкурирующих сил, и именно это обстоятельство вызывает у США обеспокоенность.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
