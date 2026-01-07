США тяжело находить союзников, рассказал аналитик

Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото

Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне

АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Операция США в Венесуэле показала, что Вашингтон утратил способность формировать международный консенсус и находить союзников в ключевых точках мира, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Гёкхун Гёчмен.

По словам собеседника агентства, происходящее важнее оценки "оперативных возможностей" США

"Вашингтон больше не способен формировать консенсус, тогда как именно это отличает государственную политику от действий бандитов", - сказал аналитик.

Гёчмен утверждает, что в период, когда США находились на пике влияния, Вашингтон мог добиваться поддержки через международные институты и превращать собственные решения в международные нормы. Сейчас, по его оценке, США действуют в логике односторонних установок, которые он сравнил с "самопровозглашенной доктриной" и сформулировал как принцип "я сделал — значит, так и будет".

Аналитик также заявил, что страны, ощущающие себя униженными или ущемленными, могут ждать момента для ответных действий. Он добавил, что государство, которое, по его выражению, "не может скрыть железный кулак в бархатной перчатке", не способно устойчиво удерживать гегемонию.

Комментируя стратегические приоритеты США, Гёчмен сказал, что Вашингтон, по его мнению, стремится постепенно сократить военное присутствие в Европе и на Ближнем Востоке и сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе, выстраивая систему безопасности через партнеров. Первым шагом в этой логике он назвал попытки удерживать соперников вдали от Западного полушария, которое США считают зоной своих ключевых интересов, из-за чего, как он утверждает, именно там "концентрируется насилие".

Удары США по Венесуэле © AP Photo / Matias Delacroix В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. © AP Photo / Matias Delacroix 1 из 8 © AP Photo / Cristian Hernandez Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. © AP Photo / Cristian Hernandez 2 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. © AP Photo / Matias Delacroix 3 из 8 © AP Photo / Cristian Hernandez Кроме того, в столице слышна стрельба. Кроме того, в столице слышна стрельба. © AP Photo / Cristian Hernandez 4 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix В нескольких районах Каракаса пропало электричество. В нескольких районах Каракаса пропало электричество. © AP Photo / Matias Delacroix 5 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе. На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе. © AP Photo / Matias Delacroix 6 из 8 © REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. © REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS 7 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории. МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории. © AP Photo / Matias Delacroix 8 из 8 В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. © AP Photo / Matias Delacroix 1 из 8 Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. © AP Photo / Cristian Hernandez 2 из 8 Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. © AP Photo / Matias Delacroix 3 из 8 Кроме того, в столице слышна стрельба. © AP Photo / Cristian Hernandez 4 из 8 В нескольких районах Каракаса пропало электричество. © AP Photo / Matias Delacroix 5 из 8 На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе. © AP Photo / Matias Delacroix 6 из 8 Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. © REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS 7 из 8 МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории. © AP Photo / Matias Delacroix 8 из 8

При этом, по оценке Гёчмена, Вашингтон не может гарантировать, что регионы, из которых он уходит, не перейдут в сферу влияния конкурирующих сил, и именно это обстоятельство вызывает у США обеспокоенность.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.